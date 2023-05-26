環球時報批西方國家「中國通」不懂中國

中國經常批評西方國家如美國的「對華認知」出現「偏差」，環球時報今天發文稱，西方國家有些「所謂的中國通」沒有研究中國的背景，只被反中政治勢力包裝，扮演著「偏見傳播者的小醜角色」。（路透）

中國經常批評西方國家如美國的「對華認知」出現「偏差」，環球時報今天發文稱，西方國家有些「所謂的中國通」沒有研究中國的背景，只被反中政治勢力包裝，扮演著「偏見傳播者的小醜角色」。

環球時報還引述專家分析不同國家的「中國通」。

報導引述北京 清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，以美國為例，不少老一代「中國通」曾長期在中國生活，有很多中國朋友，對中國的研究主要依據其經驗和在中國的人脈。

他指出，在歷任美國駐中國大使中，第二任大使恆安石（Hummel, Arthur W.）、第四任大使李潔明（James Roderick Lilley）、第五任大使芮效儉（Stapleton Roy）都在中國出生，很了解真實的中國。

達巍認為，老一代的美國「中國通」從60、70年開始研究中國，曾伴隨著中美關係逐漸走向正常化以及中國從封閉走向改革開放、從落後走向發展的過程，因此對中國總體來說充滿期待和好感。

達巍說，但目前的美國「中國問題專家」接受美國社會科學訓練，強調量化等方法，只對所研究的國家對「進行冰冷的解剖」；而且他們主要從90年代開始研究中國成為一個越來越強大的經濟體，因沒有經歷過中國從落後走向富裕，所以對中國不抱有什麼期待，「比較容易敵視和對抗中國」。

他又指，最近4、5年美國「政治正確」的氛圍降低了一些人對中國研究的興趣，再加上疫情 等因素減少中美交流，導致中美彼此認知粗糙、極端和簡單化，還形成斷代問題。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，部分新一代研究中國政治經濟的歐洲學者，缺乏對中國歷史文化的了解而陷入某種預設思維，研究時自覺或不自覺地帶有偏見，特別是研究中國制度時會與西方制度比較，得出的結論很難超越意識形態的約束。

他說，目前歐洲培養的「中國通」未必是中國想要的「中國通」。歐洲不僅存在沒有實地見聞就亂寫涉中報告的「假中國通」，也有在中國待上不夠半個月就能出書的「偽中國通」。

報導指出，英國政府3月宣布將在2024至2025年增加資金，提高相關部門人員與中國接觸的能力，增加政府對中國經濟及軍事政策的了解，以保護國家安全。

報導形容，這是英國政府視中國為最大競爭對手，先入為主制定對中國的強硬政策，「帶偏」新一代「中國通」，阻礙中英交流。

中國澳大利亞研究會會長、華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘表示，在澳洲 ，官員型「中國通」的代表是澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd），他通曉中國人的思維和行為方式。

陳弘說，目前澳洲也出現「偽中國通」，部分人沒有任何中國研究背景，是被政治勢力和媒體透過輿論造勢包裝出來；部分人則是希望獲得澳洲居民身份、長期對中國不滿的政治投機分子。

遼寧大學國際經濟政治學院副教授李家成表示，近年韓國的「中國通」在政界等領域不受重用，有少數韓國「中國通」總想以發達國家看發展中國家的視角評論中國，而中國的快速發展讓他們不得不正視中國，心理上出現落差，容易對中國產生偏見。