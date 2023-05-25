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北京市委書記見星巴克全球首席CEO 邀擴大在京投資

記者陳宥菘／即時報導
圖為北京一家星巴克旗艦店。(路透)
圖為北京一家星巴克旗艦店。(路透)

北京市委書記尹力25日會見全球連鎖咖啡品牌「星巴克」全球首席執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan），尹力表示，北京正在加快建設國際消費中心城市，希望星巴克能進一步擴大在京投資和業務布局。納拉辛漢回應，願持續擴大在京投資佈局，助力北京。

北京日報報導，尹力提到，中國是星巴克規模最大和發展最快的海外市場，而北京更作為星巴克進入中國市場的第一站。此外，北京還作為中國首都和超大城市，也是服務全中國、面向全球大市場的重要節點。

因此，尹力向納拉辛漢提出擴大星巴克在京投資的邀請，如拓展與北京在地特色產業、新消費品牌的合作；探索消費零售業數字化轉型的新路徑；參與北京綠色低碳發展，貢獻更多符合北京特點的解決方案。

尹力承諾，北京將持續優化營商環境，做好對企服務，支持星巴克在京實現更好發展，推動雙方合作取得更大成效。

納拉辛漢回應，星巴克對中國經濟發展充滿信心，願持續擴大在京投資佈局，加速數字創新和科技賦能，開設更多綠色門店、特色門店，提升消費體驗，助力北京國際消費中心城市建設。他並對北京經濟社會取得巨大成就表示高度讚賞。

北京 星巴克 投資

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