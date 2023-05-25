中國限制海外取得數據 路透：福建省官網無法進入

示意圖。Image by Gerd Altmann from Pixabay

隨著北京 當局更加聚焦資訊安全，部分境外使用者告訴路透，他們無法進入提供福建省官方經濟和人口數據的網站。

路透報導，目前還不清楚被擋的原因，但部分中國金融和學術資料庫網站也出現海外使用者無法進入的情況，同時，北京以國安疑慮為由盯上顧問公司。

路透引述多名知情人士表示，部分海外使用者發現無法進入福建省統計局的網站。

一名駐新加坡的研究員表示，他從3月開始碰到無法連上的情況。其他人則表示，最近才發現有這類情形。

與台灣隔海相望的福建省，經濟產值達7900億美元，和瑞士相當。福建省定期公布經濟成長、能源消耗和房地產 銷售等相關數據。

因機密性質而要求匿名的使用者指出，對於一些外商調研公司、經濟學家、金融機構來說，這些數據是重要的資料來源。

在中國從嚴格防疫封城措施所受重創中復甦，尋求提振經濟之際，這類限制措施對原本已苦於更嚴格的監管規定和地緣政治緊張的投資 人來說，更是雪上加霜。

倫敦國王學院教授中國和東亞商業的孫新（Xin Sun）指出：「福建省的案例若是深思熟慮後所做的決定，將樹立前例，其他地方或政府當局可能跟進。」

這些使用者表示，隨著中美緊張升溫，中國近年來對海外開放的政府附屬網站越來越少，但福建省政府網站禁止海外使用者進入實屬罕見。

一名要求不具名的福建省官員表示，該省統計局正在「研究目前的情況」，但未透露更多的訊息。

隨著中國全面修訂的反間諜法將於7月1日實施，北京政府展開打壓行動之際，部分公司忙著降低風險。國際專業諮詢公司凱盛融英（Capvision）本月遭當局突擊搜查。

不過，這項加強管制資訊安全措施祭出的時間，適逢最新數據顯示經濟成長動能疲弱，青年失業率創新高。

路透本月披露，中國最頂尖的金融數據供應商之一的萬得信息公司（Wind Information Co），去年底已禁止部分海外使用者取得特定商業和經濟數據。

中國重要的學術資料庫中國知識基礎設施工程（China National Knowledge Infrastructure）也從4月1日起限制海外訂戶登入。

不過，使用者表示，其他省統計局的官網目前仍可以正常使用。路透的檢視顯示，福建省的網站在中國可以進入。

中國各省數據有助於分析師和經濟學家追蹤區域趨勢，像是勞動力的變遷型態、土地和房地產銷售，以及工業發展等情況。

以福建省統計局網站為例，也提供了省內基礎製造業到先進製造業的數據，以及人口普查數據，包括省內各城市的人口統計數據。

2名駐香港的對沖基金投資人指出，福建省的重要性之所以遠超過中國其他省分，主要是因為台海緊張升高之際，部分外國投資人密切追蹤福建省，希望藉此一窺軍事活動的蛛絲馬跡。

孫新指出，中共以國安為由，限制海外取得國內資料管道的態勢很明顯。

「在和西方地緣政治緊張，中共更加關切國家安全的情況下，和西方的任何往來恐淪為政治化事件。」