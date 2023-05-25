中國金融市場復甦緩慢 美銀傳要求40亞洲員工內部轉職

美國銀行傳要求至少40名亞洲投行員工內部轉職。（路透）

中國復甦進度放緩，加上全球大環境不景氣，金融業裁員 消息一波接一波，不過有公司為了避免走到裁員狀況發生，努力找尋新方法。彭博25日引述消息人士報導，美國銀行（Bank of America）計劃要求大約40名亞洲投行部門員工轉至其他部門工作，盼透過此來應對交易萎縮的局面，同時避免裁員發生。

據報導指出，消息人士稱這些受影響的員工多屬美國銀行裡的初階職務，當中約有大半員工位在香港，其業務重點對象為中國地區；然而，消息指出，某部分從事全球市場的員工也可能會受到影響。

美國銀行此波在亞洲地區的人事調動，將把這些員工轉至業務更繁忙的部門。值得注意的是，美國銀行也是近幾個月少數幾家尚未進行裁員的華爾街 大行之一。

由於近年來，幾家跨國銀行在中國先後投入了數十億美元，還收購了證券和資產管理合資公司的控股權。然而，鑑於中國的資本市場相關業務受到沉重打擊委靡不振，加上其經濟復甦速度放緩，且隨著中美地緣政治緊張局勢升級的背景之下，作為中國股票最大買家的全球投資 者正在避開中國，今年華爾街一些銀行普遍考慮要在亞洲進行更多輪的裁員。

相較於此，美國銀行反向而行是因為其在中國投資銀行和股票業務仍在境外經營，裁員壓力相對較小，不過有分析指，此次對於人員的重新調配恐怕也只是暫時的權宜之計。對此，彭博社表示，美國銀行駐香港發言人尚無評論。