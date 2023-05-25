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王滬寧視察新疆：推進反恐維穩常態化

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國全國政協主席王滬寧赴新疆視察時強調，「堅定不移推進反恐維穩法治化常態化」。Getty Images
中國全國政協主席王滬寧赴新疆視察時強調，「堅定不移推進反恐維穩法治化常態化」。Getty Images

中國全國政協主席王滬寧在新疆調研（視察）時強調，新疆社會穩定局面來之不易，須全力鞏固，「堅定不移推進反恐維穩法治化常態化」。相較於去年三月其前任汪洋視察新疆時的調子，王滬寧要強硬且嚴厲許多。

據新華社報導，王滬寧5月22日至24日在新疆調研時說，做好新時代新疆工作，必須完整準確貫徹新時代中共的治疆方略，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固天山南北穩定祥和、各族人民安居樂業良好局面。

王滬寧說，新征程上，實現新疆社會穩定和長治久安責任重於泰山，要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固；也要堅定不移做好民族宗教工作，「不斷增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」。

王滬寧的說法較去年其前任汪洋強硬而嚴厲。汪洋當時說，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題，確保新疆工作始終沿著正確方向前進。

王滬寧也到自治區博物館、伊斯蘭教經學院等地調研，要求樹牢正確的中華民族歷史觀，「把愛我中華的種子植入每個人特別是青少年心靈深處」。

王滬寧在南疆喀什了解民族團結、宗教政策落實等情況時說，新疆社會穩定的局面來之不易，必須全力鞏固，持續做好團結凝聚人心工作。

他強調，要推動新疆高質量發展，把握新疆在社會主義現代化強國建設中的戰略定位，更好把發展成果落實到改善民生、惠及當地、增進團結上。

中共新疆自治區黨委書記馬興瑞，中共中央統戰部長石泰峰陪同王滬寧一同調研。

新疆 中共 博物館

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