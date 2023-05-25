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封殺美光 中商務部：審查是維護國家安全的必要措施

記者謝守真／即時報導
中國商務部喊話，美方應慎重處理與台經貿關係。圖為中國商務部。（新華社資料圖）
中國商務部喊話，美方應慎重處理與台經貿關係。圖為中國商務部。（新華社資料圖）

日前，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）指，美國半導體美光公司（Micron）的產品未能通過其網絡安全審查，要求中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者立即停止採購美光公司產品。對此，中國商務部發言人束珏婷25日回應，對美光審查是維護國家安全的必要措施。

中國商務部25日舉行5月第2次例行記者會，日本共同社記者問到美光一事。商務部發言人束珏婷回應稱，關於對美光公司在華銷售產品「依法進行網絡安全審查」，中國主管部門已經發布了消息。有關審查是維護中國國家安全的「必要措施」。

束珏婷強調，「中國（大陸）政府堅定推進高水準對外開放，持續改善營商環境，願與世界各國分享中國發展機遇。她重申，「只要遵守中國法律法規要求」，歡迎各國企業、各類產品服務進入中國市場。

今年稍早之前，中國網信辦於3月宣布，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，對美光在中國銷售產品啟動網路安全審查。之後，美光回應稱，已知曉此事，並進行積極溝通、全力配合。

而後網信辦於本月21日指出，審查後發現，美光公司產品存在「較嚴重網絡安全問題隱患」，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。網信辦作出不予通過網路安全審查的決定。

對於制裁行動，白宮發言人柯比（John Kirby）日前稱，不會對美中兩國關係構成重大影響，白宮將與中國直接就美光事件展開對話，華府期望與中國進行更開放、更具建設性的溝通。

中國網信辦21日表示，中國國內關鍵資訊基礎設施的營運者應停止購買美光產品。(美聯...
中國網信辦21日表示，中國國內關鍵資訊基礎設施的營運者應停止購買美光產品。(美聯社)

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