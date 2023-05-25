北京地鐵安檢升級 民眾若拒檢 恐無法進站搭車

北京市16屆人大常委會第三次會議擬規定，民眾搭地鐵若拒不安檢，可能被拒絕進站乘車。（澎湃新聞）

隨身物品全部都要通過X光機檢查，整個安檢流程就好比搭飛機一般，這種情況早已是中國民眾的生活日常。然而，今天北京 召開市16屆人大常委會宣布，將來北京民眾搭地鐵，若拒不安檢，恐將被拒絕進站搭車。而安檢單位若未按規定執行，將祭出重罰，最高可罰10萬元（人民幣，下同，約1萬4145美元）。民眾未來若前往中國旅行，可要特別注意。

根據澎湃新聞報導，25日上午北京召開市16屆人大常委會第三次會議，對《北京市實施〈中華人民共和國反恐怖主義法〉辦法（草案）》進行一審。

此草案指出，城市軌道交通的安全檢查單位，應當對進入站內的人員及物品進行安檢，如果發現違禁品和管制物品，必須予以扣留並立即向公安 機關報告。草案再提，安檢單位若發現「涉嫌違法犯罪人員」，應當立即向中國公安機關報告。其中，對不接受安全檢查的民眾，應當拒絕其進站搭車。安全檢查單位如未按照規定進行安全檢查的，由公安機關責令改正；拒不改正者，將處5萬元以下罰款；然若造成嚴重後果，將最高處以10萬元罰款。

事實上，草案不只針對地鐵站 的安檢要求，還針對長途客運業務經營者、服務提供者提出查驗乘客身分的要求，要求其對身份不明或者拒絕身分查驗的，不得提供服務。

值得注意的是，草案指出，未來在客運場站可能也同樣需要進行「安檢」；還有，機動車租賃業者及服務人員也同樣須對承租民眾的身份進行查驗，方可提供服務。

另外，在快遞郵件部分。草案則明列，將來想要寄快遞，寄件人除了要被查驗登記身分外，物品還需要過機安檢、開封檢視等。快遞業者則應進行相關查驗及程序。不遵守者，恐將遭罰10萬元以上50萬元以下罰款。

此外，草案針對住「民宿」指，在住宿前，業者必須當面進行身分查驗，即時通過規定的訊息系統申報登記，通過者方可入住。