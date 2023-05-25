中國出現「我為奶牛貓發聲」快閃運動 中媒噤聲

中國知名美食網紅「傑克辣條」被爆凌虐一隻偷來的奶牛貓長達3天，這隻貓慘遭拔指甲、鐵簽穿刺、火燒、拖行踩踏，被捆綁在樹上活活肢解後往生。(取自微博)

中國一隻奶牛貓慘遭知名網紅虐殺引發公憤後，多地動保人士上周末串聯發起「我為奶牛貓發聲」運動，他們透過快閃集會遊行 表達反對虐待動物，呼籲當局推進動物保護法立法。迄今，未見中媒報導。

這是繼白紙運動、白髮運動，中國再次出現多地串連的運動。中共向來最忌諱此類群眾運動，儘管這次只是為流浪動物發聲。

奶牛貓是黑白色的米克斯貓，也是中國最常見的流浪貓。中國迄今沒有動物保護法，流浪動物遭虐殺，無法可罰。

今年4月，中國知名美食網紅「傑克辣條」被爆凌虐一隻偷來的奶牛貓長達3天，這隻貓慘遭拔指甲、鐵簽穿刺、火燒、拖行踩踏，被捆綁在樹上活活肢解後往生。

「傑克辣條」事後還上傳虐殺影片到通訊軟體炫耀並販賣。

中國一隻奶牛貓慘遭知名網紅虐殺引發公憤後，多地動保人士上周末串聯發起「我為奶牛貓發聲」運動。(取自微博)

事件爆發後，本名徐志輝的「傑克辣條」僅遭安徽警方處以治安拘留。他雖發文道歉，宣稱「將像珍惜自己的生命一樣珍惜動物的生命」，但網友指控，徐志輝獲釋後仍在直播虐貓，引發網路公憤。

5月起，「我為奶牛貓發聲」行動風起雲湧。先是有疑似中國愛貓人士付高額費用，在紐約時報廣場電子看板投放廣告，以被虐死的奶牛貓照片，呼籲「不愛請別傷害」。

12日，有年輕人在徐州市中山北路一棟高樓上，拋撒大量「抵制虐貓」傳單，引發社會關注。這名年輕人事後被警察 找到帶走。

社群 訊息顯示，在中國象徵愛情的520、521這兩天，中國多地出現串聯「我為奶牛貓發聲」運動，動保人士舉起布條、標語，透過快閃遊行、集會形式，高喊「反對動物虐待」等口號，呼籲當局推進動物保護法立法。規模少則數人，多則上千人，他們絕大多數戴上口罩，似乎為了避免暴露身分。

迄今，中媒對「我為奶牛貓發聲」運動隻字未提，相關運動影片疑似遭到審查，未出現在微博、微信等社群。但網友持續轉發圖文，期盼中國不要再出現被虐殺的奶牛貓。