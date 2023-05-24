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網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

世界新聞網／即時報導
一男子與抖音直播主發生口角，拿大刀將其中一人手掌砍斷。(截取自推特影片)
一男子與抖音直播主發生口角，拿大刀將其中一人手掌砍斷。(截取自推特影片)

在中國福建廈門一個校園內，兩名年輕男性正在抖音上進行直播，沒料到背後突然闖入一男子向直播主砍去。現場目擊者補充，一直播主的手掌被當場砍斷，斷掌飛入畫面中的全程，也被直播視頻記錄下來。

根據推特「李老師不是你老師」，這件驚悚的事情發生在廈門一所職業技術學院，23日晚間，兩位年輕白衣男子正在抖音上進行直播，而畫面中間卻突然有另一黑衣男子從他們身後闖入，雙手舉起一把長刀，向兩人砍去。有網友指出，畫面中記錄下，黑衣舉刀男子砍了畫面左邊的白衣男子背後一刀之後，白衣男子應激站起，試圖用手擋住接下來的揮刀，沒料到手掌卻被當場砍斷，飛落地上。黑衣男子隨後繼續持刀追趕兩名試圖逃離現場的白衣男子。

據悉，在現場，有目擊者拍到了被砍斷飛到地上的手掌。從圖片看出，手掌完整，從手腕部位被砍斷；地上散落點狀血跡。目前未知該斷掌的後續處理詳情。

廈門市公安局也於24日發布了警情通報，表示犯罪嫌疑人羅某是因為跟兩位受害者石某、葉某在抖音上發生了口角，心生不滿，特地從外地趕往廈門，在事發的學校咖啡廳外將兩人砍傷。警方還表示，目前兩位受害者沒有生命危險，正在治療中。

廈門市公安局對案情做出聲明。(截取自廈門市公安局通報)
廈門市公安局對案情做出聲明。(截取自廈門市公安局通報)

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