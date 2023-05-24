我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯盟友在提早初選州啟動2億元宣傳攻勢

債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

亞馬遜否認中文官網將停運 稱在中國業務不受影響

記者葉文義／即時報導
亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。圖/截自亞馬遜中國官網
亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。圖/截自亞馬遜中國官網

國際電子商務巨頭亞馬遜宣布旗下超過12年歷史的亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）即將在中國大陸停止服務後，引發不少關注，但隨後傳出「亞馬遜中國官網（Amazon.cn）將停運」消息。對此，亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。

亞馬遜中國聲明稱，亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）是供用戶下載用於安卓設備的遊戲和移動應用程式的應用商店。停止亞馬遜應用商店服務不會影響任何目前亞馬遜在中國大陸的業務運營，包括亞馬遜海外購，亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn。

聲明指出，中國消費者可以持續透過手機端下載「亞馬遜購物」APP （即亞馬遜海外購），以優惠的價格享受亞馬遜的海量優質選品及便捷的購物體驗。亞馬遜應用商店的停用對亞馬遜購物沒有任何影響。

據澎湃新聞，亞馬遜中國還表示，他們在中國將繼續創新與投入，透過業務、產品與服務為客戶提供價值。亞馬遜中國的業務包括亞馬遜海外購、亞馬遜全球開店、亞馬遜廣告、亞馬遜全球物流在內的跨境電商業務、亞馬遜雲科技和亞馬遜智慧硬體與服務等。

亞馬遜 Amazon 安卓

上一則

習近平會俄總理：願在核心利益問題互相堅定支持

延伸閱讀

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
亞馬遜維州第二總部兩大廈啟用 員工陸續恢復實體辦公

亞馬遜維州第二總部兩大廈啟用 員工陸續恢復實體辦公
亞馬遜退出中國 中文官網7．17停運

亞馬遜退出中國 中文官網7．17停運
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險
香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器

香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子