中國外交部喊話美國：為新任大使謝鋒提供支持和便利

空懸了五個月，中國駐美國大使謝鋒（左）23日終於抵達紐約，將轉赴華府上任，美國國務院表達歡迎。（路透）

中國新任駐美大使謝鋒23日抵達美國屢新，在24日的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧表示，大使是中美兩國溝通合作的重要橋樑和紐帶，希望美方為謝鋒大使履職提供支持和便利。她說，希望美方和中方相向而行，加強對話，管控分歧，推進合作，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

毛寧表示，新任駐美國大使謝鋒已經抵美履新。大使是中美兩國溝通合作的重要橋樑和紐帶，希望美方為謝鋒大使履職提供支持和便利。

毛寧說，中美關係對中美兩國和世界都具有重大意義。中方始終按照中國國家主席習近平 提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和發展中美關係，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

她表示，希望美方和中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，加強對話，管控分歧，推進合作，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

在謝鋒抵達紐約機場 時，他接受媒體訪問說，自己是中國人民的代表、使者，為了捍衛中國利益而來，為了增進中美交流合作而來。

另一方面，對於美方質疑中國封禁美光沒有事實依據。毛寧回應說，中方有關部門對美光公司在華銷售產品的網路安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出的。

毛寧說，中國網路安全審查不針對特定國家和地區，也不排斥任何國家的技術和產品。她並反控，美國以國家安全為藉口，在沒有任何事實依據的情況下，將1,200多個中企和個人列入各種清單，實施各種限制，這才是經濟脅迫，這才是不可接受的。

對於有美國國會議員提出，要將中企列入實體清單，毛寧還表示，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。