愛的力量不夠？中國「520」結婚人數遞減 湖南下降74%

中國年輕人喜歡在「520」這天登記結婚，但今年結婚對數卻意外大減。（中新社）

剛過去的5月20日，因發音近似「我愛你」，近年來在中國變成不少民眾傳達愛意的日子，甚至成為新人結婚登記的首選熱門日子。然而今年結婚登記人數相較去年卻直線下降，其中在廣東省、福建省及四川省當天登記結婚人數年減幅度超過30個百分比，而貴州省更下滑超過50％。

綜合新京報、澎湃新聞、時代財經報導，今年多地公布「520」婚姻登記數據，相較去年仍大幅降低。數據顯示，湖南省降幅最大，去年5月20日當天登記結婚人數為1.75萬對，今年僅為4576對，下降了74%；而廣東省今年5月20日當天總共1.24萬對新人登記結婚，去年則為2.08萬對，下降了40.4個百分比；貴州省今年「520」當天登記6873對，去年為1.48萬對，下降53.8%。

不過，由於今年的5月20日恰逢周末，中國民政部在18日即發布訊息表示並不強制各地婚姻登記機構上班，多地的婚姻登記部門並未上班受理登記，可能因此影響了登記數據，但影響程度尚難判定。

港媒指出，根據中國民政部最新統計顯示，2021年結婚對數下跌至763.6萬對，相比2013年的1346.9萬對，下跌近44％，是連續第8年下降。若按多地趨勢來看，今年預料將是連續第9年下降。