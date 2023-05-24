我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

愛的力量不夠？中國「520」結婚人數遞減 湖南下降74%

記者謝守真／即時報導
中國年輕人喜歡在「520」這天登記結婚，但今年結婚對數卻意外大減。（中新社）
中國年輕人喜歡在「520」這天登記結婚，但今年結婚對數卻意外大減。（中新社）

剛過去的5月20日，因發音近似「我愛你」，近年來在中國變成不少民眾傳達愛意的日子，甚至成為新人結婚登記的首選熱門日子。然而今年結婚登記人數相較去年卻直線下降，其中在廣東省、福建省及四川省當天登記結婚人數年減幅度超過30個百分比，而貴州省更下滑超過50％。

綜合新京報、澎湃新聞、時代財經報導，今年多地公布「520」婚姻登記數據，相較去年仍大幅降低。數據顯示，湖南省降幅最大，去年5月20日當天登記結婚人數為1.75萬對，今年僅為4576對，下降了74%；而廣東省今年5月20日當天總共1.24萬對新人登記結婚，去年則為2.08萬對，下降了40.4個百分比；貴州省今年「520」當天登記6873對，去年為1.48萬對，下降53.8%。

不過，由於今年的5月20日恰逢周末，中國民政部在18日即發布訊息表示並不強制各地婚姻登記機構上班，多地的婚姻登記部門並未上班受理登記，可能因此影響了登記數據，但影響程度尚難判定。

港媒指出，根據中國民政部最新統計顯示，2021年結婚對數下跌至763.6萬對，相比2013年的1346.9萬對，下跌近44％，是連續第8年下降。若按多地趨勢來看，今年預料將是連續第9年下降。

中國民政部門今年2月公布的數據顯示，去年第3季度，有164.3萬對夫妻登記離婚，相較去年同期增加了3.72%。

近日有湖北網友於微博上傳圖片，其圖片顯示湖北省民政廳製作的兩箱離婚證書擺在地上，...
近日有湖北網友於微博上傳圖片，其圖片顯示湖北省民政廳製作的兩箱離婚證書擺在地上，有網友表示，「結婚證：用不完，根本用不完，離婚證：不夠用，完全不夠用」。（取材自微博）

上一則

國泰航空爆歧視 港特首表態：屬嚴重事件 不容再次發生

下一則

脫口變脫軌 「笑果」事件引發行業發展反思

延伸閱讀

Angelababy出事了 被港媒爆「舔韓」新劇遭撤重審

Angelababy出事了 被港媒爆「舔韓」新劇遭撤重審
喬州失業率 連9個月維持3.1%

喬州失業率 連9個月維持3.1%
湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾

湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾
焊接不牢？防護窗脫落 湖南2幼童自5樓墜亡

焊接不牢？防護窗脫落 湖南2幼童自5樓墜亡

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險