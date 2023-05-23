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懸缺近5月 中國候任駐美大使謝鋒抵紐約

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懸缺近5月 中國候任駐美大使謝鋒抵紐約

記者張文馨／華盛頓即時報導
中國駐美候任大使謝鋒（中）偕妻子（左）23日抵達美國。取自謝鋒推特
中國駐美候任大使謝鋒（中）偕妻子（左）23日抵達美國。取自謝鋒推特

中國外交部副部長謝鋒從上海出發，23日下午抵達紐約甘迺迪機場國務院發言人米勒（Matthew Miller）23日在例行記者會表達歡迎。

謝鋒已經成立駐美大使推特帳號，首兩則發文貼出自己抵達美國機場的照片，分別以中英文簡述使美任務。

謝鋒表示，「很榮幸受習近平主席委派，出任中國第12任駐美國大使。我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」

米勒表示，美國歡迎中華人民共和國候任大使謝鋒的到來，期待與謝鋒和駐美使團共事；他重申美國維持對話溝通以及負責任管理雙邊競爭的基本立場。

在抵達美國之後，謝鋒還需要向美國遞交到任國書，正式上任；米勒表示，相關流程還需要雙方討論確認。

前任駐美大使秦剛1月返回北京接任中國外交部長，駐美大使一職懸缺至今，華爾街日報1月獨家報導，中方將指派外交部副部長、曾兩度派駐華府的謝鋒接任駐美大使，這項任命被視為北京緩和戰狼外交作風，更好管理對美關係的訊號。

國務院前發言人普萊斯（Ned Price）3月透露，來了一位資深美國官員都熟悉的新大使，但並未進一步說明。

中國駐美公使徐學淵（左三）和中國駐紐約總領事黃屏（右三）到機場迎接候任大使謝鋒（...
中國駐美公使徐學淵（左三）和中國駐紐約總領事黃屏（右三）到機場迎接候任大使謝鋒（中）到來。取自中國駐美大使館發言人劉鵬宇推特

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