謝鋒赴美任大使？ 中國外交部：建議關注網站更新

目前外界都認為中國駐美新任大使的人選是中國外交部副部長謝鋒。中通社

針對今日傳出中國駐美國大使一職懸缺超過4個月後，新任駐美大使謝鋒已於23日上午出發屢新，可能代表中美關係有所緩和，中國外交部發言人毛寧在今天下午的例行記者會上僅回應說，「中方重視中美關係」，還建議外界關注網站更新，並未直接證實。

毛寧23日下午主持外交部例行記者會，記者提問，下一任駐美大使將於今日或當地時間23日抵達美國，這是兩國關係改善的標誌嗎？

毛寧回應說，「中方重視中美關係」；「關於新任駐美大使的消息，建議你關注外交部網站的更新」。

美國新聞公司POLITICO和港媒23日均報導謝鋒赴美屢新的訊息。據報導，謝鋒將於23日上午從上海啟程前往華盛頓，顯示中方可能想減少雙方的爭端，還形容謝鋒是「美國通」。

謝鋒現年59歲，發稿前，在中國外交部網站上，謝鋒的職位仍是副部長。他曾任駐美大使館 參贊、發言人、駐美公使，中國外交部北美大洋洲司司長等職，熟悉對美工作。在秦剛 1月離開華府後，中國駐美大使一職已懸缺超過4個月，是1979年以來最久的一次，因此在中美關係持續緊張之際，以及歷經氣球事件後，謝鋒此次屢新格外受到關注。

此外，毛寧在記者會上也就美國國債 上限問題表達看法。她說，美國國債上限問題是美國內政，但美國作為世界第一大經濟體，自身的狀況和政策選擇對世界經濟具有重要的外溢效應。希望美方採取負責任的財政和貨幣政策，不要將美國的風險轉嫁給世界，不要以收割世界來維護一己私利。