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亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

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亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

記者葉文義／即時報導
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

國際電子商務巨頭亞馬遜Amazon）23日突然宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）並發送郵件提醒稱，自7月17日起，亞馬遜中國將不再提供應用商店服務。

北京日報，公開資料顯示，Amazon Appstore是亞馬遜公司推出的應用商店，也是旗下的Fire OS系統的官方應用商店以及安卓系統的協力廠商正版應用商店，於2011年3月22日啟用，目前已經在將近200個國家可用。

和亞馬遜購物APP不同的是，亞馬遜應用商店主要提供應用程式和遊戲等內容下載，可以在亞馬遜中國官方網站下載此應用商店，並透過亞馬遜帳號下載各類應用。對此，亞馬遜中國尚無回應。多家中媒搜尋亞馬遜購物APP顯示，目前仍然可以正常使用和下單。

據路透社引述亞馬遜發言人表示，在該Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平臺上進行銷售的賣家，可以繼續透過將該企的全球銷售網站出售產品。

另外，去年亞馬遜曾宣布，旗下的中國Kindle電子書店將於2023年6月30日停止運營，2024年6月30日則會關閉Kindle 電子書下載功能。當時，亞馬遜在通知中表示，「我們宣布了Kindle相關業務在中國的調整，但是亞馬遜在中國長期的發展承諾不會改變。」

亞馬遜宣布將停運亞馬遜中文官方網站及應用商店服務，為美國科技公司在中國再添一例業務收縮。

亞馬遜 Amazon 北京

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