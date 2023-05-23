中國駐美大使空懸5個月 前副外長謝鋒出任

中國前副外長謝鋒23日上午已啟程前往美國出任中國駐美大使。圖為2020年5月謝鋒時任外交部駐港特派員時在一次公開場合講話，呼籲國際社會尊重和支持香港國安立法。（中新社）

據美國新聞網站POLITICO及港媒報導，中國外交部前副部長謝鋒已於23日上午從上海乘搭東方航空班機啟程赴美，預計於23日下午抵達紐約甘迺迪國際機場，結束中國駐美國大使懸缺五個多月的異常狀態。

中國前任駐美大使秦剛 於今年1月2日通過社交媒體向美國各界人士道別，正式宣布他將結束中國駐美大使任期。中國全國人大常委會去年12月30日決定免去王毅兼任的外長職務，任命秦剛接任。秦剛隨後在3月中國全國兩會 上當選國務委員，晉升副國級。

儘管外界早前就普遍預期，謝鋒是中國下一任駐美大使的熱門人選，但北京 當局遲遲未正式公布，也導致中美兩國1979年建交以來，中國駐美國大使懸宕最久的一次。

謝鋒被認為是中國外交圈的「美國通」。《星島頭條網》報導，59歲的謝鋒，江蘇人，畢業於外交學院，1980年代中進入中國外交部，長期參加對美工作，2000年至2003年擔任中國駐美大使館參贊、發言人，2018年任駐美公使。

2010年，謝鋒出任中國外交部北美大洋洲司司長，2014年獲任命為駐印尼大使。2017年，謝鋒任中國外交部駐香港特派員公署特派員，期間經歷了「反送中」風暴。

2021年初，謝鋒返回北京擔任中國副外長，主管涉美事務。報導稱，他當時在辭行信中說，過去三年，面對外部勢力瘋狂干預，駐港特派員公署「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。

面對中美關係持續緊張。謝鋒今年1月在一次演說表示，和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

謝鋒強調，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，註定是徒勞的。