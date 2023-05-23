河南34教師遭欠薪4年絕食抗議 官方：最短時間妥善解決

河南三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，近日前往該市教育局「絕食抗議」。(取材自微博)

中國河南 三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，因此前往該市教育局 「絕食抗議」。當地教育局23日通報稱，目前34名教師全部回到崗位繼續工作，將在最短時間內妥善解決相關問題。

三門峽市教育局23日在微信 公眾號通報稱，5月15日，三門峽市民辦學校34名教師到市教育局反映其編制問題，市教育局第一時間「做好耐心細緻的政策解讀工作」，教師當晚全部返回。目前，34名教師全部在崗繼續工作，學校教學秩序正常。教師工資在2022年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由當地財政逐月發放。

通報稱，關於教師編制問題，因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進。本著依法依規、尊重歷史、尊重事實的原則，在最短時間內，予以妥善解決。

據澎湃新聞報導，近日，一份反映河南省三門峽市34位教師沒有工資也沒有落實編制的聯合聲明在網上流傳。網傳截圖裡有這34名教師的實名簽字和指印，聲明內容指出：34位教師均在2019年8月參加了三門峽市直屬學校的教師招聘考試，並通過了完整的考試程序，公示合格後被錄取為公辦編制教師。

但四年來，這34名教師均認真履行教師工作，編制卻並沒有落實，甚至連勞動合同也沒有，工資、社保、醫保、公積金也未繳納。

針對網傳34位公辦教師的錄取信息，2019年7月5日，三門峽教育局的確對外發布《2019年三門峽東方劍橋學校公開招聘教師公告》。其中說明：經三門峽市政府同意，面向全國公開招聘中小學教師35名到三門峽東方劍橋學校任教，辦理三門峽市教育局直屬學校教師編制（財政全供）。