我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

中國學者：侯友宜重視兩岸和平 但需在反台獨做更多努力

記者謝守真／即時報導
國民黨日前正式提名新北市長侯友宜（中右）為2024總統參選人，但大學者稱，侯需在反台獨和促和平方面做出更多努力。（記者林俊良／攝影）
國民黨日前正式提名新北市長侯友宜（中右）為2024總統參選人，但大學者稱，侯需在反台獨和促和平方面做出更多努力。（記者林俊良／攝影）

2024總統大選，藍綠白三黨候選人侯友宜、賴清德、柯文哲均已正式出線。中國社科院台灣研究所研究員汪曙申23日在環球時報撰文稱，面對紛繁複雜的地緣政治挑戰，侯友宜重視兩岸關係中的和平價值與穩定意義，並將探尋可行路徑。但只有在反台獨和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。

文章稱，台灣執政黨的兩岸政策直接影響兩岸關係和台海局勢，兩岸緊張對抗還是和平發展則攸關台灣民眾的福祉與切身利益。「馬英九執政時期兩岸和平發展交流，就與蔡英文任內兩岸對立與動盪形成顯著對比」。

汪曙申分析，國民黨主席朱立倫提出兼顧加強防務（Defense）與交流對話（Dialogue）的「2D戰略」，以溝通有效降低風險，展現國民黨處理兩岸關係的能力與優勢。國民黨堅持「九二共識」、反對台獨的立場，與民進黨反對一個中國原則、謀求台獨形成鮮明對照，兩岸政策之爭將繼續成為藍綠較量的重中之重。

汪曙申認為，2024年台灣總統大選將無法迴避兩岸議題。賴清德拒絕「九二共識」無法穩定兩岸關係，「『倚美抗中』將會製造更大危機，『台獨』最終將是窮途末路」。

他指出，侯友宜兩岸政策論述雖尚未和盤托出，但明確表示「台獨是沒有法律根據的，反對台獨」。文章表示，經歷民進黨這輪執政七年的折騰，台灣社會越來越認識到維護台海和平、促進兩岸交流、增進福祉利益至關重要。顯然，台灣2024年大選將無法迴避兩岸議題。

汪曙申強調，民進黨目前的路線已被證明只會將兩岸推向對抗。「只有反對『台獨』才能維護兩岸與亞太區域和平，才能避免台灣同胞福祉被『深綠』勢力綁架，才能防止台灣淪為外部勢力的戰略棋子。也只有在反『台獨』和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。」

國民黨 侯友宜 民進黨

上一則

WSJ：中國加緊發展低軌衛星群 要與星鏈競爭

延伸閱讀

台2024總統大選民調 侯友宜下滑5個百分點

台2024總統大選民調 侯友宜下滑5個百分點
賴清德咬侯友宜挺一中 侯營：偷換概念 混淆視聽

賴清德咬侯友宜挺一中 侯營：偷換概念 混淆視聽
兩岸論述交鋒 藍：賴台獨怎護台海 綠：侯日韓類比錯誤

兩岸論述交鋒 藍：賴台獨怎護台海 綠：侯日韓類比錯誤
「台南人沒眼睛」？侯失言臉書致歉

「台南人沒眼睛」？侯失言臉書致歉

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」