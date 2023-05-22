山西突公示「方艙選址 」被罵翻 官方致歉：工作不嚴謹

山西忻州市政府日前發布，忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌，引發爭議。（取材自澎湃新聞）

日前山西省忻州市政府，突發布方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌，引發網友大罵是不是「又缺錢了？」、「疫情 不是結束了」，質疑「這什麼操作」。對此，忻州市忻府區政府官方公眾號21日發文致歉，表示方艙去年已建成投入使用，發布公示只是為了完善相關行政手續，為訊息公開工作不嚴謹、不嚴密深表歉意。

據澎湃新聞報導，去年10月底，山西省忻州市忻府區曾召開過方艙集中隔離點啟動工作推進會，不過，隨著中國將新冠病毒從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」後，當地官方就未再發布過方艙相關訊息。

但日前忻州市政府突然發布「忻州市忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌」，公示內容顯示，建設項目總佔地面積2.2996公頃，合34.49畝，項目位於牧馬路以東、九龍崗森林公園以西、長徵街以南等。

訊息發布後，隨即引發大量網友關切：「這什麼操作」？有網友稱，「我還特地看了看日期，以為發錯新聞了」，並反酸「沒有遠慮必有近憂，為山西領導的未雨綢繆精神讚一個」。

對於公示訊息在20日被中國媒體轉發後，持續引發爭議，忻州市忻府區政府官方公眾號「首善忻府」21日發文致歉，並說明稱，忻府區方艙集中隔離點、原平市方艙集中隔離點兩處方艙集中隔離場所為2022年建設項目，已全部建設完成並投入使用。

官方公告解釋，方艙是依照土地管理法，對於「搶險救災、疫情防控等急需使用土地的，可以先行使用土地」的規定先行建設，而今年5月18日發布公示，只是為了按照城鄉規劃法，和《山西省住房和城鄉建設廳關於城鄉規劃公開公示的實施辦法》等措施，完善相關用地、建設等手續。

忻州市政府重申，公示內容於符合程序的正常政務訊息公開。但公告也坦言，忻州市規劃和自然資源局、原平市疾病預防控制中心均表示，由於自身政務訊息公開工作不嚴謹、不嚴密，「公示內容未詳細說明建設項目屬於按照有關規定先行建設後完善用地、建設手續」，致使網民、媒體予以關注，對此深表歉意並積極整改，誠懇接受媒體和網民的監督。

忻州市政府表示，下一步將加強政務訊息公開程序的管理，對公開內容進行嚴格把關審核，避免類似情況再次發生。