中國新冠再起？北大教授：可間歇引發多輪感染高峰

中國專家示警，隨病毒變異，新冠疫情仍可間歇引發多輪感染高峰。（美聯社）

在放寬疫情 防控管制後，中國多省分從去年底、今年初以來，陸續經歷新冠感染高峰，但近期由於不少人二次或以上感染，導致「二陽」話題引發關注。對此，中媒科技日報引述中國科學院院士謝曉亮表示，從國際數據來看，新冠病毒變異可間歇引發多輪感染高峰，仍要為今冬可能到來的疫情高峰做好應對準備；另，中國工程院院士鍾南山 也預測，新冠第二波疫情高峰或將在6月底到來。

據科技日報報導，中國科學院院士、北京 大學教授謝曉亮18日在一場學術會議上認為，從當前疫情統計數據（以北京為例）來看，此輪疫情走勢圖較緩和，很大機率不會出現今年初那樣的疫情形勢。

但他強調，從國際數據來看，新冠病毒變異可間歇引發多輪感染高峰，大概五個月一次，因此科學研究仍要為今冬可能到來的疫情高峰做好應對準備。

另，中國防疫專家鍾南山22日也在出席大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇時，發布他對於2023年新冠第二波疫情趨勢預測。他表示，第二波疫情主要是Omicron XBB系列毒株引發傳播，於4月中旬起峰，4月底、5月初有一個新冠病毒感染的小高峰，到6月底將發生第二波疫情高峰。

鍾南山還說，基於各個突變株的RO值報導，新冠病毒隨著時間推移，傳播能力也不斷增強，一個Omicron感染者可傳染30多人。因此，中國的防疫戰略已從過去的預防感染，調整成預防重症，「因為感染是很難預防的」。

對於BA.5、BF.7、XBB等變異毒株持續引發感染高峰，謝曉亮也說，在適者生存的進化壓力下，新冠病毒的進化總是同時錨定兩個目標，一邊逃逸人體已大量存在的中和抗體，一邊保持與人細胞受體的高效結合，做到這兩點的變異株可以在全球流行。

值得注意的是，鍾南山在上述論壇上還提到，目前已經有2種針對XBB的疫苗被初步批准，很快能面世，還有三、四種很快能被批准。 「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的」，鍾南山說。