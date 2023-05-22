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梅西6月率阿根廷隊訪中對戰澳洲 中國球迷吃味

中央社台北22日電
足球明星梅西6月15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京。(Getty Images)
足球明星梅西6月15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京。(Getty Images)

阿根廷駐中國大使館21日宣布，足球明星梅西6月15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京，並與澳洲隊舉行友誼賽，引起中國民眾熱議。焦點在於，梅西和阿根廷隊訪問中國，卻未安排對戰地主隊。

綜合中國媒體報導，阿根廷駐中國大使館21日透過其新浪微博帳號，宣布梅西（Lionel Messi）6月15日將率阿根廷隊訪問中國，並與澳洲隊比賽的消息。

據國際足球邀請賽2023官方微博帳號「2023足球冠軍行」發布，阿根廷隊與澳洲隊的友誼賽將於6月15日晚上8時，在北京工人體育場舉行。

綜合中國媒體報導，阿根廷隊在2022年卡達世足賽奪冠時獲得的雷米金盃，屆時也將在北京亮相。同時，2022年世足賽包括梅西在內的阿根廷國家隊主力球員，也將一同前往北京對戰澳洲隊。

報導指出，梅西和阿根廷國家隊都曾訪問中國，但這是阿根廷2022年第3度奪得世足賽冠軍後首度前往中國行。同時，這場北京友誼賽也是阿根廷國家隊在2022年世界盃奪冠後，首度由梅西領軍在海外出賽。

在北京出賽後，根據阿根廷足協發布，阿根廷隊將於6月19日在雅加達出戰印尼隊。

梅西將率阿根廷隊訪問中國的消息，立即轟動中國足球迷及不少網友，紛紛表達期待，並希望主辦單位儘快公布購票相關事宜。但也有不少網友認為，為何梅西和阿根廷隊到中國踢球沒安排與中國國足比賽，卻與他國隊伍對戰。

有網友表示，儘管實力懸殊，但往年阿根廷隊和梅西訪中，至少都會安排與中國的隊伍比畫幾下，後續也許有可能再安排；但不少人則直指中國國足「不爭氣」，被人「瞧不上眼」並不意外，沒什麼好怪的；還有人說，以中國國足這水平，還是看梅西表演就行，別丟人現眼了吧。

梅西 北京 澳洲

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