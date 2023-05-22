網傳河南教師集體絕食 因執教4年沒工資沒保險

網傳一份34名來自河南省三門峽市的教師共同捺手印的連署聲明稱，他們工作4年平均每天超過12小時但始終未納編，連工資和社會保險都沒有，迫於無奈集體在教育局絕食抗議向各方求助。(取材自微博)

最近網傳一份34名來自河南 省三門峽市的教師共同捺手印的連署聲明稱，他們工作4年平均每天超過12小時但始終未納編，連工資和社會保險 都沒有，迫於無奈集體在教育局 絕食抗議向各方求助。

這份聲明簽署日期為15日，近日於微博與推特（Twitter）等社群網站傳開，絕食的34名教師表示，他們在2019年8月參加三門峽市直屬學校的教師招聘，並且通過完整的考試程序，公告合格後獲錄取「公辦編制教師」。

但是工作近4年，他們平均每天執教至少12個小時，但編制問題迄今沒有解決，甚至連勞雇契約、工資、社保、醫保、公積金都沒有。

此前藉由各種管道向主管部門反映沒有下文，為了生活他們只能以「最卑微的方式在教育局絕食」尋求問題得到解決，並向學校、家長和社會表達歉意。

雖然絕食教師發的聲明沒有提及校名等關鍵訊息，不過據網友披露，這批教師之前經招聘，分發至三門峽市的東方劍橋學校任教。

網友指出，東方劍橋學校原本是私立學校，大概去年轉為公辦並改名伯陽學校，並說河南三門峽市教師工資低確實不假還拖欠獎金，但是4年沒發工資可能有些誇張。

另有網友表示，當初是市教育局發布招考通知，當中對於納編和薪資保障等白紙黑字寫得清清楚楚，何況市政府也同意，這些老師才任教於私立學校，當初談好現在又不認。

而網傳的截圖顯示，2019年7月5日，三門峽市教育局官網曾發布，東方劍橋學校招聘執教語文、數學、英語等中小學常設課程師資的公告，特別強調納入事業單位編制，而且財政全供。

更有網友指出，河南當年提倡民辦公助，經官民協議由民辦學校投資蓋硬體，政府抽調或招聘若干師資援助，達到年限後學校所有權歸地方，但老師工資的給付比照常規，也就是義務教育階段由中央財政撥款。

由於中國地方財政惡化，不僅教育單位，諸多公營事業體如客運等，自去年起屢傳欠薪或斷餉。

像是去年7月間，遼寧丹東市振安區醫院部份員工投訴，院方今年只發1、2月工資，之後就無以為繼已連續5個月，還積欠20多年的養老保險、取暖費，也從未繳納公積金。

去年8月，河南周口市鄲城縣公交公司發布停運通知稱，因營運困難好幾個月發不出薪資給司機，無奈公車全面停駛。