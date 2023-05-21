長沙樓房倒塌周年 54死者有44大學生 中公布調查報告

圖為去年4月29日，湖南省長沙市望城區一居民自建樓房突然垮塌，航拍事故現場。（中新社）

湖南省長沙市2022年4月29日一棟8層樓房倒塌造成54人死亡，其中44人是大學生，其中多是長沙醫學院學生，震驚社會。中國今天公布調查報告，認定主因是屋主違法違規加蓋、地方政府放任不管，嚴懲62名公職人員。

新華社報導，湖南長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組2022年4月29日發生一起特別重大居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失9077.86萬元人民幣（約1300.7萬美元）。日前，中國國務院 常務會議審議通過事故調查報告。

中國國務院事故調查組認定，這是一起因房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，地方黨委政府及其有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，有的甚至推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患長期未得到整治而導致的特別重大生產安全責任事故。

8層樓建築 4層是違建

事故調查組查明，事故的直接原因是違法違規建設的原5層（局部6層）房屋建築品質差、結構不合理、穩定性差、承載能力低，違法違規加層擴建至8層（局部9層）後，荷載大幅增加，致使二層東側柱和牆超出極限承載力，出現受壓破壞並持續發展，最終造成房屋整體倒塌。

事故調查組並稱，「事發前，在出現明顯倒塌徵兆的情況下，房主拒不聽從勸告，未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡多的重要原因」。

圖為去年4月29日，湖南省長沙市望城區一居民自建樓房突然垮塌，救援人員在現場運送救援設備。 （中新社）

調查認定，湖南省、長沙市、望城區及有關部門存在集中治理部署遲緩簡單應付、日常監管相互推諉迴避矛盾、排查整治不認真走過場、對違法違規行為查處不力、房屋檢測 機構管理混亂、自建房規劃建設源頭失控等問題。涉事房主和有關企業存在相關違法違規行為。

據報導，湖南省紀檢監察機關對事故中涉嫌違紀違法的62名公職人員進行嚴肅追責問責。當中4人因嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪被移送司法機關處理。

其中，湖南省政府副秘書長鹿山、長沙市長鄭建新、長沙市秘書長劉擁兵等多名高層官員遭黨內嚴重警告處分並免去現職。

另外，曾擔任過長沙市委書記或市長的重慶市長胡衡華、湖南省人大常委會黨組成員陳文浩、長沙市委書記吳桂英、貴陽市委書記胡忠雄也遭到問責處分。

據報導，涉事房主吳治勇、湖南湘大工程檢測有限公司法定代表人楊雙富、金山橋街道金坪社區盤樹灣組居民龍立勤等14人涉嫌重大責任事故罪、提供虛假證明文件罪、尋釁滋事罪，被公安 機關立案偵查、檢察機關提起公訴。