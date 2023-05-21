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中國在南海發現2艘古代沈船 粗估明代文物逾10萬件

中國新聞組／即時報導
中國在南海一艘古代沈船發現大量明代文物。（取材自央視新聞）
中國在南海一艘古代沈船發現大量明代文物。（取材自央視新聞）

據新華社與央視新聞報導，中國國家文物局、海南省人民政府等單位21日在海南三亞公布中國深海考古工作最近取得的重大進展。去年10月，考古團隊在南海西北陸坡約1500公尺深的海域發現兩處古代沉船。本月20日，沉船水下永久測繪基點已布放，並進行初步搜索調查和影像記錄，粗估兩艘沉船的明代文物超過10萬件。

央視新聞指出，中國國家文物局20日利用「深海勇士號」載人潛水器對南海西北陸坡一號沉船進行了第一次考古調查，在沉船遺址核心堆積區西南角布放水下永久測繪基點，並進行了初步搜索調查和影像記錄，正式啟動了南海西北陸坡一號、二號古代沉船遺址的考古調查工作。

根據報導，其中一處定名為南海西北陸坡一號沉船，有多個疑似被船艙分隔開的成堆文物，最大高度達3公尺多，文物以瓷器為主，散落範圍達上萬平方公尺，推測數量超過10萬件，根據出水文物初步判斷為明代正德年間（1506年─1521年）。

另一處定名為南海西北陸坡二號沉船，發現大量原木，尺寸相近、碼放整齊，大多經過簡單加工，初步研判是從海外裝載貨物駛往中國的古代沉船，初步判斷為明代弘治年間（1488年─1505年）。

經中國國家文物局批准，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館將嚴格按照水下考古工作規程，用1年左右時間，分三個階段實施一號、二號沉船遺址考古調查工作；在考古調查成果的基礎上，科學評估沉船保存狀況和技術條件，研究提出下一步的考古和遺址保護方案。

新華社表示，南海西北陸坡一號、二號古代沉船保存相對完好，文物數量巨大，時代比較明確，具有重要的歷史、科學及藝術價值，不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。

報導稱，這一重大發現實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，對中國海洋史、陶瓷史、海外貿易史、海上絲綢之路研究等都具有突破性的貢獻。

勇士 博物館

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