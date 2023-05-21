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中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

中國新聞組／即時報導
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

消息稱，俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艦，中國大陸已完成全國產化並投入量產。綜合陸港網路訊息，解放軍東部戰區第一艘國產「歐洲野牛」氣墊登陸艇已正式服役，命名為「728型」。這款被稱為「奪台神器」的大型氣墊登陸艇，號稱只需五艘就能在24小時內將解放軍四個合成營連人帶裝備運送過台灣海峽，將成為日後解放軍登陸攻台的重要力量。

根據維基百科訊息，「歐洲野牛」級大型氣墊登陸艇是世界上最大的氣墊登陸艇，能用於兩棲作戰時的登陸運輸任務，可對岸邊的部隊提供火力支持，還可運送和布置水雷。

網路媒體「香港01」表示，「歐洲野牛」最大航速60節，能以55節航速持續航行300海里，可在未構築工事的岸邊登陸。

2009年7月2日，中國大陸與烏克蘭簽約，斥資3.15億美元訂購四艘，其中兩艘在烏克蘭完成，並由烏克蘭向中國提供全部技術資料，之後兩艘將在中國境內完成組裝。因應解放軍需求，大陸軍方已將該型登陸艇進行國產化更新。

大陸網路軍事頻道「利刃號」指出，「在目前台灣海峽兩岸局勢日益緊張的情況下，曝光量產型『歐洲野牛』登陸艦無疑有重要意義，而且從戰術上看，在台海解放的戰爭中，『歐洲野牛』的作戰效率甚至要優於071型船塢登陸艦」。

文章稱，台灣海峽的平均寬度約200公里，而728型氣墊登陸艇的續航距離為300海里，也就是約556公里，所以728登陸艇完全可以在台灣海峽跑一個來回。

由於平均航速達55節，從大陸到台灣或從台灣回大陸，都只需要約兩個小時，一趟往返約四個小時。再加上半小時裝船、半小時投放部隊，728登陸艇完成一次兵力投放僅需五個小時。因此，一艘728登陸艇24小時內可以完成四次往返兵力投送。

728型登陸艇號稱一次可運載三輛主戰坦克或八輛步兵戰車，又或十輛輪式裝甲車。若完全運送步兵，一次可運送360名步兵。亦即，只需五艘728艇，24小時內就能運送解放軍四個合成營連人帶裝備運登陸台灣。

「利刃號」表示，更重要的是，728型登陸艇還裝備有火箭炮，能為自身提供火力掩護，且其氣墊船的設計，還能讓該艦避開大部分的灘頭障礙，甚至是地雷，直接越過敵方防線，把部隊投送到敵人的後方。

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