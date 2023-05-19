日本僧人歌手巡迴中國期間 疑涉宗教遭臨時禁演

藥師寺寬邦此次在中國巡演，許多站因「不可抗力」因素被迫取消。（取材自微博）

日本 僧人歌手藥師寺寬邦近日在中國巡迴演唱之際，17日至23日的5場演出相繼遭臨時禁演，主辦單位表示是接到上級部門通知，因為「不可抗力」取消；網路盛傳他被舉報藉音樂宣揚宗教。

中國嚴格管制外國人入境宣教，必須獲得單位邀請並通過當局審批，才能在法定的宗教場所從事有關活動。藥師寺寬邦表演佛系音樂，若被認定涉及宣教，明顯觸法。

公開資料顯示，藥師寺寬邦是日本愛媛縣海禪寺第16代副住持，也是擅長現代樂器和電子音樂的音樂人。2016年翻唱「般若心經」在網路爆紅，被稱佛系歌手，在中國擁有不少粉絲。

根據藥師寺寬邦官方微博 等社群 訊息，他原本排定11日至24日在中國多個城市舉辦演唱會，也獲得官方審批。不料在進行5場後，17日廣州站開演前一小時，主辦單位突然宣布接到上級部門通知，因「不可抗力」原因要取消；隔天杭州站，甚至觀眾都進場了才喊卡，引發樂迷不滿，群聚要求給說法。

主辦單位今天再宣布，接下來的20日上海站、24日北京站演出，接到上級部門通知，因「不可抗力」取消。迄今，中國官方未通報臨時禁演原因。

藥師寺寬邦接連幾天向歌迷道歉後，今天在微博留下短短5個字：「很遺憾，再會」。

藥師寺寬邦巡迴演唱會半途遭官方禁演，引發大陸網友在微博議論，多指向他被舉報非法從事宣教。

「紅衛冰（兵）的功勞」；「是傳教問題。先不說其宗教本身合法性問題。就拿地域來說。一國的宗教人士跑去另外一國傳教。」、「因為這個涉及宗教了，還是日本人」、「公共場合不得宣傳宗教」。

也有不少網友認為是因為脫口秀演員House被控「辱軍」近日鬧大了，所以當局收緊了對娛樂演出項目的審查。

有大陸網友嘲諷，「不可抗力」成了萬能好詞；「古有莫須有，今有不可抗」；還有人嘆「真的要逐步收緊噤若寒蟬了」；「可悲的是世界那麼精彩，我們卻陷在泥潭裡出不來」。