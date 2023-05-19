西安峰會與廣島峰會互別苗頭 中外交部：對比很鮮明

中國19日在西安舉辦「中國—中亞峰會」，中國外交部亞洲司司長劉勁松指出，這場峰會與G7廣島峰會「對比很明顯」。（新華社）

中國首度舉辦的「中國—中亞峰會」甫在陝西西安落幕，與此同時，G7 廣島峰會則正開始，中國外交部亞洲司司長劉勁松強調，兩場峰會「對比很鮮明，明眼人看得很清楚，心裡也有一桿秤」。

據中國外交部亞洲司微信 公眾號消息，劉勁松19日會見印度 學者維賈伊．普拉沙德（Vijay Prashard）時指出，中國—中亞峰會不針對第三方，與會國都是平等的，致力於攜手建設守望相助、共同發展、普遍安全、世代友好的中國—中亞命運共同體。G7峰會則將與會各國分成「三六九等」，熱衷挑動地緣政治緊張與陣營對抗，脅迫他國選邊站隊。「這個對比很鮮明，明眼人看得很清楚，心裡也有一桿秤」。

他強調，處理國際和亞洲事務面臨「走人間正道還是搞歪門邪道」兩個選擇。他指G7自身問題成堆，「有關國家不反躬自省，卻頤指氣使指責他國，有意轉移視線、轉嫁危機，這很荒唐可笑」，並批評某些國家固守霸權心態和冷戰思維，以意識形態劃線，借G7、「五眼聯盟」、「四邊機制」（Quad）、美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）等拉幫結夥，實質是冷戰思維與行徑的復萌，「對世界和亞洲和平穩定構成嚴重威脅」。

劉勁松還以印度諺語「嘴裡喊羅摩，腋下藏尖刀」，形容亞洲國家反對某些域外國家和G7的做派，反對將東亞國家的內政問題與烏克蘭危機做別有用心的類比。「亞洲國家自己能思考、能創造，能解決好本國和鄰里之間的問題，走出一條現代化與區域合作的新路，共建亞洲命運共同體」。

對於G7峰會公報料將對中國「經濟脅迫」情況表示擔憂，稍早中國外交部發言人汪文斌19日也批評美國脅迫盟友限制對中國出口，試圖把全球晶片產供鏈「一分為二」；美國濫用國家力量打壓中國高科技企業，甚至恐嚇其他國家不得與中國5G供應商合作。他還指，「美國對盟友也下手狠辣、毫不留情。日本東芝、德國西門子、法國阿爾斯通等企業都曾是美國脅迫外交的受害者」。

汪文斌強調，「如果G7峰會要討論經濟脅迫問題，不妨先討論一下美國是怎樣脅迫其他六個成員國的」。