華為再招「天才少年」 最高年薪880萬能留住人才嗎？

華為19日宣布將再招募「天才少年」，但有外界消息指，華為近年發展受限，有些過去加入華為的「天才少年」放棄高薪已離職。圖為北京一名男子在華為標誌附近 。（美聯社）

華為 19日發出消息，將再次向全球招募「天才少年」，稱「我們渴求有能力、有意願挑戰世界級難題的您」，希望能招募在數學、物理、化學、材料、電腦、智能製造等領域特別突出、有所成就的青年，並開出至少5倍以上的薪資來攬才。過去兩年，華為已招聘了逾300名青年加入此計畫。

澎湃新聞報導，根據華為召募公眾號訊息，若青年在特定項目有所果，可以獲得額外加分，包含重量級科研成果、論文或專利，重點實驗室或尖子班（資優班）畢業，以及國際頂級競賽獲獎。而若入選「天才少年」後，公司將提供挑戰課題及重量級導師指導，同時享有華為的平台資源。

據中媒引述過往數據顯示，華為的年薪最高來到近台幣880萬。其中，年薪共分為三級，最高級為182萬至201萬元（人民幣，下同），第二級為140.5萬至156.5萬元，第三級則為89.6萬元至100.8萬元。

事實上，「天才少年」招聘計劃是華為創辦人任正非於2019年首次提出，盼廣納全球優秀青年，並表示，「這些天才少年就像泥鰍一樣，鑽活華為的組織，激活華為的隊伍」。

今年3月，時任華為輪值董事長郭平說，人才、科技研究投入和創新精神是華為能夠賴以生存和發展的基礎，過去兩年大約招聘了應屆優秀畢業生2.6萬人，其中包括逾300位天才少年。

值得注意的是，自計畫開始後，偶爾也傳出天才少年離職的消息。一名曾於2020年以天才少年身分加入華為，並領有高達201萬人民幣（近890萬台幣）年薪的稚暉君，就在去年12月傳出離職消息，當時在中國社群媒體 上掀起一陣討論，有網友便說「只有薪水是留不住天才野心的」。

據悉，稚暉君在公司的表現非常好，近幾次考績都獲得A，還獲得不少公司內部獎項。有知情人士透露，因為近年華為發展受阻，不僅遭歐美大廠抵制，更有消息傳出在關鍵零組件的研發卡關，發展限制多，因此稚暉君才決定提出離職。最後，更引稚暉君在個人微博上貼文證實「傳言不虛，細節不表」。

今年3月，時任華為輪值董事長徐直軍便指出，2022年受嚴峻的外部環境和非市場因素，影響著公司經營，「2023 年是華為生存與發展的關鍵之年」。不過，華為日前公布2023年第一季營收年增0.8％至人民幣1,321億元，淨獲利率 2.3％，淨獲利率達近5年最低。華為方面則表示，整體經營結果符合預期，將繼續在研發上加大投入，以保持面向未來的持續創新能力，為客戶、夥伴、社會創造價值，實現有品質的發展。