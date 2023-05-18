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前廣東電視台澳籍主播：曾在中國被遊說蒐集情報

中央社／台北18日電

據澳媒報導，前廣東電視台澳洲籍主播哈定（Harry Harding，又名Hazza）透露，2021年在中國時，曾有人找他暗中蒐集澳洲情報。哈定多年前在中國走紅因而留下來發展；澳中關係此前陷入緊張，他曾表態挺中國政府。

澳洲華裔記者成蕾被控「洩漏國家機密」在中國身陷囹圄已逾1000天，澳洲廣播公司（ABC）18日披露對哈定的獨家專訪。

現年32歲的哈定來自昆士蘭州，他曾在澳洲的學校學習中文，後來去中國發展。2012年，當時嶄露頭角的哈定以一首情歌「該走的都走吧」，在中國一夜走紅。

網路資訊顯示，哈定在中國從事演藝與新聞工作，時常上節目。他在一個專訪中提到，當初是一個偶然的機會到廣東旅遊，透過認識當地的朋友發現有電視台的工作機會，就決定留下來。

據報導，哈定的名聲讓他在國有的廣東電視台獲得了一份頗有聲望的主持人工作。他曾在社交媒體和電視上發表聲明支持中國政府；2020年12月，還公開支持一名批評澳洲涉嫌犯有戰爭罪的中國外交官。

哈定的微博Hazza顯示，他曾因為挺中在社群遭到攻擊，有網友揚言要向澳洲情報機構舉報他。

哈定接受澳廣專訪指出，2021年，開始收到一位自稱在上海一家智庫工作的女子發來的神秘簡訊。她請他做自由撰稿的兼職工作。他們相約見面，結果來了一男一女。

「他們告訴我，他們希望我為他們寫報導，他們向我提出的建議是，我可以利用我作為記者和電視主持人的身分接觸澳大利亞的政客和澳大利亞的知名人士。我可以問一些他們會給我的話題來尋找信息，」哈定說。

哈定說，那位女士提出給他每篇報導5000澳幣（約3314美元）的報酬，還說這些文章「可以不發表」。他們還問他是否有家人或朋友在澳洲國防軍工作；他在澳洲政界認識誰。

哈定表示，他擔心這是一種政治宣傳和間諜活動，於是拒絕了那兩個人的提議。

報導引述美國前中央情報局官員西弗（John Sipher）說，雖然不確定這兩個人是為哪個國家工作，但這種方法看起來像典型的間諜手法。

他指出，在過去的10年裡，中國的情報活動一直在快速增長。

「在中國說英語的情報人員比我們所有五個『五眼聯盟』加起來的還要多，這顯示了（他們的）規模，」西弗說。

五眼聯盟的成員國是美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭，聯盟共享情報訊息。

報導提到，上個月，澳洲雪梨一名商人因涉嫌向懷疑是中國間諜的人撰寫情報報告而被捕並受到指控。

哈定說：「當我看到那些媒體文章時，我的心沉了下來，因為那正是我所經歷過的。」

他隨後聯繫了澳洲聯邦警察局（AFP）和澳洲安全情報組織（ASIO），向他們報告了他的經歷。

據報導，這兩個單位都拒絕向澳廣發表評論。

目前哈定已經離開中國。

澳洲 間諜 社群

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