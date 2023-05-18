北京染疫數超越流感返第1 專家：「長新冠」是基本事實

中科院院士高福認為，在後新冠時期既不能「恐冠」也不能「輕冠」。（中新社）

近期中國部分地區於「五一」長假之後再現新冠疫情，北京 市疾控中心日前發布疫情周報，今年第17周（4月24至30日）以來，新冠感染連續兩周超越流感，重返中國法定傳染病病種之首。不少中國民眾在網上聲稱自己「二陽」了。對此，中科院院士高福表示新冠感染次數愈多，後遺症風險愈高；針對未來的新感染病，要用技術、醫學 保護好全人類。

根據每日經濟新聞報導，中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心學術年會13日於北京召開，中國中科院院士高福等感染病學專家學者就長新冠、疫苗 和藥物研發等話題進行討論。

高福指出，一直以來，「長新冠」是否存在都具有非常多的爭議。他認為，「感染次數越多，後遺症風險越高，這是有臨床數據的，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥」。而長新冠是一個「基本事實」，不應該迴避，不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講。

高福進一步表示，進入21世紀後，人類共經歷了7次全球性的「全球關注的公共衛生傳染病事件」，其時間從2009年至2022年，大概2至3年就有一次，「其實新發突發傳染病到處都是」。

對於新發突發傳染病的防治體系建設，高福強調，不論是做公衛研究，還是臨床研究，都要講究以事實為根據。他提醒，要做好監測和基礎研究，不能總是「頭疼醫頭，腳疼醫腳」，應該將錢放到基礎研究上，開發新的抗病毒藥物，「除了疫苗以外，很重要就是抗病毒治療能力，這是全世界大家都在努力的方向」。

日前，中國工程院院士鍾南山也表示，近期檢測，預估中國有相當於11至12億人感染過新冠病毒。他認為，下一步應對新冠病毒，需要持續研發新疫苗和及時給予藥物治療，可大幅降低死亡率。