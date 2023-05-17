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中亞峰會前夕習與哈薩克總統會談 聯合聲明論及台灣

記者陳宥菘／即時報導
「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫(左)已於17日與中國國家主席習近平(右)先行會談，並發表聯合聲明。（新華社）
「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫(左)已於17日與中國國家主席習近平(右)先行會談，並發表聯合聲明。（新華社）

中國今年首場主場外交活動「中國－中亞峰會」18、19日於陝西西安舉行，其中，哈薩克總統托卡葉夫已於17日抵陸展開3天的國事訪問行程，同日，托卡葉夫與中國國家主席習近平於西安進行會談，會後雙方共同發表3千多字的聯合聲明。雙方皆高度肯定建交31年以來的合作交流、肯定「一帶一路」倡議10年來的成果，並就未來欲進一步合作的領域討論，範疇涉及商務貿易、能源、金融、文化、打擊「三股勢力」等。

值得注意的是，聲明中還提到了台灣。哈薩克指，堅定奉行「一個中國原則」，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，更重申，不與台灣進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

近年，中國力圖深化與中亞5國的關係，本次托卡葉夫赴陸進行國事訪問乃受習近平之邀，此行也將參與中國倡議舉行的「中國－中亞峰會」。托卡葉夫認為，該機制為深化中國與中亞國家各領域互利合作提供了重要平台，期待發揮元首外交的戰略引領作用，並提議在重點領域成立部長級會晤機制，加快推進中國－中亞機制建設。

會談中，習近平更以「好朋友、好兄弟、好夥伴」形容中哈關係，他指出，中國正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，哈薩克正在建設快速發展、欣欣向榮的「新哈薩克」，兩國都處於發展振興的關鍵階段，將開啟新的「黃金三十年」，成為中哈命運共同體。

特別的是，會談這天，正好是托卡葉夫的70歲生日，習近平對他說，「很高興在西安接待托卡葉夫總統。今天是你70歲生日，再次祝你生日快樂。在這個特殊日子裡，你來華進行國事訪問，彰顯了兩國關係的高水平，也再次印證了你同中國的不解之緣。」

此外，托卡葉夫於會談中邀請了習近平赴哈薩克進行國事訪問，習近平也接受了邀請，時間則另訂。此前，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克作為第一站，當時習近平對外表示，「這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼」。外界則分析，哈薩克的地理位置與經濟實力，具有巨大的象徵意義和地緣政治價值。

聲明提到，雙方將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全和領土完整等核心利益問題上的相互支持，堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準。雙方願加強反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

中方還表示，支持哈薩克擔任2023年至2024年上合組織輪值主席國，並願意為其順利工作提供協助。雙方也表示，將在聯合國、世貿組織、上合組織、亞洲相互協作與信任措施會議、亞歐會議、中國－中亞機制等多邊機制框架內，持續深化協作。

另，聲明提到，中國將把2024年訂為「哈薩克旅遊年」，4月時哈薩克擬與中國簽訂免簽協定，雙方表示，願落實好上述文件，研究更多促進人員往來便利化、規範移民領域合作舉措。

聲明還提到，雙方堅決反對將疫情和病毒溯源問題政治化。

哈薩克 習近平 疫情

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