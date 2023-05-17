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Cindy陳潛逃記／證詞意外揭露 牽出複雜三人世界

中國自5月底調漲美公民赴中簽證費

中國情侶裸死峇里島竟是殺人自殺？細節曝光 網友炸鍋

世界新聞網╱即時報導
（取自radarbali網站）
（取自radarbali網站）

當地時間5月17日，印尼峇里島主要媒體陸續刊發警方對於5月1日兩名中國遊客在峇里島洲際酒店遇害事件的調查結果。警方稱，在該案件中，李某（男，24歲）殺害程某（女，22歲）並用啤酒瓶自殘，因失血過多死亡。

澎湃新聞報導，印尼警方稱：「我們對21名相關人員進行了調查，從我們進行的一系列調查和法醫提供的檢驗證明，我們得出結論，死者程某先被李某殺死，後李某自殺。」峇里島警察局長邦尤戈·帕蒙加斯表示，除了21名證人證詞外，警方的調查結果還參考了法醫檢查結果。

另據報導，峇里島警方法醫實驗室負責人稱，犯罪現場發現的血液與李某的血液相同。法醫對兩名受害人的器官和體液樣本進行毒理學檢查後，未檢出農藥、危險藥物、麻醉劑。

《峇里郵報》刊發印尼警方關於該案件的發布會報導，登巴薩警察局長表示，峇里島警方與執法部門此前組成的特別小組目前得到的結論是，程某係被李某殺害，隨後李某用啤酒瓶刺傷自己的頸部，最後因失血過多死亡。

警方還稱，案發現場，程某赤身裸體躺在浴室的浴缸中，脖子上纏繞著睡衣衣帶。現場還有破碎的啤酒瓶和毛巾，浴室地板上的血還濺到了臥室。「兩名受害者的物品已經過檢查，調查了與這起事件有關的21名證人，有關攝像記錄顯示，受害者在遇害的洲際酒店之前兩日曾住過另外兩家酒店。」警方在發布會上透露。

警方還表示，殺人動機係兩人之間的問題，他們在此前一家酒店住宿期間也曾發生爭執，導致李某的左手受傷。

《峇里郵報》詳細闡述了受害人的屍檢結果：程某頭部及四肢均出現瘀傷，鼻子和嘴裡、呼吸道中均發現了白沫，其內臟器官檢查結果顯示，受害人此前出現窒息或缺氧跡象。「結論是其因遭鈍器重擊受傷，並死於溺水。沒有發現服用藥物跡象。」

李某的屍檢結果顯示其全身有20處傷口，頸部左右兩側也發現開放性傷口，額頭有瘀傷。警方結論稱，其頸部的開放性傷口導致血管被切斷，其身上發現的多處傷口係自殘傷口，死因是頸部受到劇烈暴力，左右靜脈血管斷裂失血過多而死。

相關調查結果公布後，中國網友難以置信，許多人質疑「為了結案而結案」，還有人表示，「是時候抵制峇里島了」。

印尼警方發布會現場。(取自澎湃新聞)
印尼警方發布會現場。(取自澎湃新聞)

印尼 警察

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