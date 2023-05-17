野狗不能打勝仗 中國官方脫口秀可以宣傳習思想

笑果文化演員李昊石在演出中，涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）

中國脫口秀演員House（李昊石）指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，他與所屬公司被警方調查及重罰。相形之下，宣傳習近平 思想的官方脫口秀「大道凌雲」，至今卻能大行其道。

在被控「辱軍」及中國官媒、軍媒、愛國群眾一片撻伐下，House被所屬的「笑果文化」無限期停止演出，今晚更遭北京 警方立案調查；而「笑果文化」則被北京市官方處以人民幣1335萬3816元（約191萬美元）的鉅額罰款。

中國有不少民眾私下對官方重罰及藝術創作空間被限縮感到不滿，並對House表達同情與支持。

在撻伐聲中，有中國民眾發現，由中共上海市嘉定區委宣傳部推出的脫口秀「大道凌雲」，迄今仍堂而皇之地以「正能量」面目出現，在這場因「能打勝仗、作風優良」引發的風波中，顯得刺眼。

根據嘉定區委宣傳部微信公眾號「文明嘉定」2月間發文介紹，「大道凌雲」以「通俗理論脫口秀節目」自我定位，以宣傳「習近平新時代中國特色社會主義思想」為主題主線，並自稱「迎合青年口味」，創新以脫口秀為主要方式。

介紹指出，「大道凌雲」採用「理論＋」（段子、互動、故事等）技巧，講述對社會熱點、思想理論、文化事件等的態度和思想，引導觀眾「深刻領會、精準把握新時代、新思想的豐富內涵」；挖掘事件背後的事實依據，融合故事、數據、歷史等多元表達，由點及面，「以小切口反映大主題、以小故事折射大時代，觸動觀眾、引發思考」。

這篇介紹還稱，「大道凌雲」第一集節目「人民」當中，即以脫口秀方式介紹武漢爆發COVID-19疫情後，湖北一名87歲重症老人，身邊有10來個醫護人員精心呵護幾十天，終於奪回老人的性命，背後就是「人民至上，不放棄、不拋棄、不惜一切代價的守護」，而這樣的故事是「我們黨堅持人民至上的有力例證」。

「大道凌雲」脫口秀其中一段台詞是：「我們的警察 叫人民警察，我們的教師叫人民教師，我們的醫生叫人民醫生，我們的黨員叫人民公僕，當然還有大家最喜歡的錢幣叫人民幣。」

介紹還提到，「大道凌雲」主持人從醫院「被上海人民瘋狂投餵」，再到迪士尼煙花「照溫暖了滯留人員」，帶領觀眾「細數上海這座城市的浪漫，感受城市背後人民的力量，加深對『人民城市人民建、人民城市為人民』理念的理解」。