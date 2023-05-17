愛奇藝首季營收獲利及會員數均創歷史新高

中國最大影音串流平台愛奇藝第1季財報表現亮麗，首季營收 人民幣83億元，年增15%，獲利人民幣10億元，大增2倍，首季日均訂閱會員數季增1,700萬人，達到1.29億人，愛奇藝首季營收、獲利及會員數均創下歷史新高，

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇財報電話會上表示，相信這些成績僅是愛奇藝高質量增長階段的開始，第1季見證了優質長視頻內容的影響力，以及用戶對優質內容的強烈需求，製作和提供高質量的自製內容是愛奇藝的核心競爭力。

中新網報導，愛奇藝首季營收人民幣83億元，年增15%，其中會員服務營收人民幣55億元，年增24%，會員營收的增長主要源於高質量的自製內容帶動會員數的強勁增長。

第1季愛奇藝日均訂閱會員數達1.29億人，單季淨增1,700萬人，這也是連續兩個季度出現淨增超過千萬人。儘管受到春節長假後季節性回落的規律影響，截至2023年3月31日，愛奇藝訂閱會員規模依然達到1.2億人，為歷年來最佳的第1季末表現。首季月度平均單會員收入(ARM)為人民幣14.35元，穩定成長。

愛奇藝首季線上廣告營收人民幣14億元，年增5%，主要得益於效果廣告營收強勁增長75%。關於品牌廣告市場，上半年消費屬於逐步復甦期，預計下半年可看到更為明顯的恢復信號。本季度內容發行和其他營收分別貢獻人民幣7.27億元和人民幣6.7億元收入。

營收的增長顯著提升愛奇藝的獲利能力。首季愛奇藝營運利潤 人民幣10億元，年增高達2倍，去年同期僅人民幣3.27億元。

愛奇藝首席財務官汪駿表示，愛奇藝第1季度又創下新紀錄，總營收和會員服務收入均創歷史最佳，運營利潤已經連續六個季度增長，運營現金流也連續四個季度增長，愛奇藝財務表現持續優化，在盈利能力、現金流和資產負債表健康度上均有提升。