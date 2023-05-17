郭山輝相信侯友宜內心認同一中 勝選後將會柳暗花明

針對中國國民黨 徵召侯友宜 參選2024年中華民國 總統，但侯卻一直未表態承認「九二共識」。對此，中國全國台企聯榮譽會長郭山輝表示，侯內心一定是深度認同「一個中國」的，要等到侯贏得選戰後才會「柳暗花明」。

郭山輝17日表示，他認為侯友宜是目前面對民進黨的競爭下，國民黨最好的人選之一。當前形勢下，國民黨一定要團結一切力量。就兩岸關係和平發展來說，「如果國民黨沒有辦法贏得這場選戰的話，對兩岸關係的發展是有障礙的」。

郭山輝表示，侯友宜是目前大家覺得國民黨內最有勝選機會的候選人。他認為，侯一定是深度認同「一個中國」原則，雖然他沒有百分之百地表達出來，但可以感覺到侯是朝著這個方向在推。相信等到贏得選戰後，侯的態度才會柳暗花明，屆時大家就可以看到一個嶄新的侯友宜。

郭山輝稱，中國全國台企聯堅持「一個中國」、「九二共識」，堅決反對台獨，因為台獨傷害兩岸百姓的利益，傷害了兩岸人民的情感，全國台企聯所有的台商都希望兩岸關係能和平穩定發展。

他強調，全國台企聯本著服務大陸各地台商的職責，一定會做好兩岸關係和平穩定發展的工作。會積極善用該組織力量，把各地的台商都動員起來，積極投入未來中國發展的新征程。