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監視3年…加拿大驅逐的中國外交官曾阻議員參加親台活動

中央社台北16日電
被驅逐的駐多倫多中國總領館官員趙巍。圖／擷取自加拿大僑社
被驅逐的駐多倫多中國總領館官員趙巍。圖／擷取自加拿大僑社

中國駐多倫多總領事館外交官趙巍遭加拿大驅逐，加媒報導趙巍在加國除調查異議人士外，也多方與政界工作人員互動；消息顯示，他更要求其中一些人設法阻止議員參加親近台灣的活動。

加拿大國際廣播電台今天報導，中國駐多倫多總領事館外交官趙巍已在當地時間5月12日離開加國，當天加國環球郵報（The Globe and Mail）報導，加拿大安全情報局（CSIS）安全人員在趙巍一上任時就接到警告，隨後對他監視3年。

報導指出，趙巍在2018年被派駐多倫多時，CSIS從美方和加拿大電信安全局處得到提醒，為他建了一個檔案，並在次年開始監視。這個檔案到他上周離境時，印出來有厚厚一疊。

監視資料顯示，趙巍除指揮代理人和調查異議人士外，還曾與一些自由黨議員的選區工作人員會面，其中包括現任加拿大國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）的一名助理。消息來源說，他要求其中一些人設法阻止議員參加親近台灣的活動。

趙巍在中國駐多倫多總領館擔任政新領僑處主任。環球郵報據安全機構內部消息來源說，他的工作主要是負責監視著名中國異議人士，例如拍下他們的照片，監控他們組織的活動，查找他們的身分，並把這些訊息送交中國國安部。

加拿大外交部有一份驅逐待定名單，列名的外交官被指涉入干涉活動和對加拿大構成威脅的活動。前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）說，這份名單會被定期更新。除了CSIS外，外交部還有自己的威脅評估和情報服務。

報導指出，趙巍是加中建交後加拿大驅逐的第3名中國外交官。另外2人在1977年因試圖滲透一個加中組織被驅逐。另據趙樸介紹，另有一名中國外交官2010年因捲入間諜活動指控而悄悄離開加拿大。

趙巍因被控試圖恐嚇加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬，被加拿大外交部為不受歡迎人物。中國外交部跟進宣布，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求其5月13日前離境。

加拿大 間諜 香港

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