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李強通話荷蘭首相 籲「秉持契約精神、堅持市場原則」

記者廖士鋒／即時報導
中國國務院總理李強16日與荷蘭首相呂特通話，他呼籲荷蘭「秉持契約精神、堅持市場原則」。圖為3月30日下午，李強在海南出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）
中國國務院總理李強16日與荷蘭首相呂特通話，他呼籲荷蘭「秉持契約精神、堅持市場原則」。圖為3月30日下午，李強在海南出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）

旨在限制向中國出口半導體設備的「美日荷協議」2023年1月消息傳出以來，中國官方高度關注，尤其是禁令是否將從極紫外光（EUV）擴展到深紫外光（DUV）設備。近期在中國國家副主席韓正訪問荷蘭後，中國國務院總理李強緊接著與荷蘭首相呂特通話，李強呼籲荷方「秉持契約精神、堅持市場原則」，喊話「維護全球產業鏈供應鏈暢通」，也表態期望荷蘭「推動歐洲堅持戰略自主」。

據中國外交部官網消息，李強16日與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）通電話，李強表示，中荷都是經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者。「希望荷蘭秉持契約精神，堅持市場原則、世貿規則，維護中荷兩國和雙方企業共同利益，維護全球產業鏈供應鏈暢通」。他並強調，中國對歐政策保持高度連續性、穩定性，「中歐應當踐行真正的多邊主義，共同反對陣營對抗和『新冷戰』。希望荷蘭推動歐洲堅持戰略自主，為促進中歐關係發展作出更大貢獻」。

李強指出，中國視荷蘭為歐盟內優先合作夥伴，願同荷蘭共同推動各領域合作不斷取得新成果。中國將繼續擴大市場准入，加強智慧財產權保護，歡迎荷蘭更多優質特色產品、更多有競爭力企業進入中國市場。希望荷蘭為中國企業赴荷投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。中國願同荷蘭深化農業、水利、新能源等領域合作，促進人文交流，在應對氣候變化等多邊領域加強合作。

呂特則指出，荷方願與中國保持高層密切交往，深化經貿、水利、氣候變化等領域合作，推動雙方開放務實的全面合作夥伴關係深入發展。荷蘭願繼續做歐中合作交往的紐帶和橋梁。

此前，中國國家副主席韓正甫於5月10日至12日訪問荷蘭，他在海牙向荷王亞歷山大（Willem-Alexander）表示，「希望通過此訪，進一步落實習近平主席和國王達成的重要共識，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更大發展」。韓正還強調，不同文明國家之間要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中謀共識，在合作中促共贏。

而韓正與呂特會談時則指出，近年來，中荷雙方本著相互尊重、相互信任的精神，攜手應對挑戰，共同確保全球產供鏈穩定，為兩國和世界經濟作出了貢獻。他強調中國願與荷方廣泛溝通，鞏固互信，共同探索新形勢下合作走向，推動中荷關係健康發展，共促世界和平、安全與繁榮。

值得一提的是，韓正還到訪了荷蘭半導體光刻機大廠艾司摩爾（ASML）、荷蘭化學大廠阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel），並造訪飛利浦公司阿姆斯特丹總部。

李強 供應鏈 國務院

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