我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

狗「能打勝仗」被指侮辱軍人 中國脫口秀演員遭官方調查

中央社／台北16日電
中國脫口秀演員HOUSE（李昊石），被指表演侮辱軍人。(取材自微博)
中國脫口秀演員HOUSE（李昊石），被指表演侮辱軍人。(取材自微博)

中國的脫口秀表演雖然已經過事前內容審查，卻難保不會出事。笑果文化的脫口秀演員近日因為表演時臨時加內容，被認為是侮辱軍人，不但該演員被停止演藝工作，官方還對相關公司立案調查。

有網友爆料，13日在觀看笑果的北京場演出時，發現其中有「非常不妥的表達」。一名演員談到，自己領養了兩條野狗，它們在追松鼠時，讓他想起來八個字──「作風優良，能打勝仗」。

這句口號是由中共總書記習近平提出。習近平上台後，2013年3月，在12屆全國人大一次會議解放軍代表團全體會議上宣告：「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標。」此後，相關標語就出現在各地的軍方單位裡。

笑果文化15日發出聲明，表示脫口秀演員HOUSE（李昊石）13日在演出中有不恰當的比喻，引起了觀眾爭議，「我們向社會大眾表示真誠的歉意」，並在第一時間對HOUSE進行了嚴肅的批評，無限期停止他後續一切演藝工作。

聲明說，笑果文化會牢記文化擔當與職責使命、維護行業有序發展、「杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容」，並加強對演員的培訓與教育。

極目新聞報導，笑果文化工作人員說，脫口秀演員演出的內容公司都會進行審批，也會向相關部門進行報備。這段有爭議的內容是演員在表演中臨時增加的。

北京晚報報導，北京市文化執法總隊表示，15日上午透過網路巡查已獲知此事，並已對相關公司進行立案調查。

針對此事，中國自媒體微信公眾號「張3丰的世界」昨天發文說，這個演員的比喻雖然不好，但根本沒有要侮辱軍人的意思，「很多人認為把人比喻成狗就是侮辱，這就是獨特的中國文化」，並指曝光此事的人會毀掉演員的職業生涯。文章稱脫口秀已變得荒誕而緊張。

中國的脫口秀近年發展猶如「戴著鐐銬跳舞」，原本講究創意、嘲諷時事的脫口秀，在強調「輿論、思想不能出錯」的管制型社會，只能處處掣肘，官媒多次警告「玩梗要適度」。

2020年發布的「關於深化放管服改革促進演出市場繁榮發展的通知」中，列入重點審核的表演類型與監管方式，其中對小劇場演出的脫口秀、相聲以及話劇等語言類節目，就要求做內容審核和現場監管。

北京 習近平 微信

上一則

中恢復快捷通關 民讚「絲滑」出境 廣州白雲機場半分鐘完事

延伸閱讀

涉侮辱解放軍 中國脫口秀演員被無限期停演

涉侮辱解放軍 中國脫口秀演員被無限期停演
「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業

「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業
「能打勝仗」野狗類比解放軍？中國脫口秀演員下場慘了

「能打勝仗」野狗類比解放軍？中國脫口秀演員下場慘了
亞裔演員脫口秀 媽媽們可免費入場

亞裔演員脫口秀 媽媽們可免費入場

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
（取自新華網）

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

2023-05-12 17:23

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」