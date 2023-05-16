狗「能打勝仗」被指侮辱軍人 中國脫口秀演員遭官方調查

中國脫口秀演員HOUSE（李昊石），被指表演侮辱軍人。(取材自微博)

中國的脫口秀表演雖然已經過事前內容審查，卻難保不會出事。笑果文化的脫口秀演員近日因為表演時臨時加內容，被認為是侮辱軍人，不但該演員被停止演藝工作，官方還對相關公司立案調查。

有網友爆料，13日在觀看笑果的北京 場演出時，發現其中有「非常不妥的表達」。一名演員談到，自己領養了兩條野狗，它們在追松鼠時，讓他想起來八個字──「作風優良，能打勝仗」。

這句口號是由中共總書記習近平 提出。習近平上台後，2013年3月，在12屆全國人大一次會議解放軍代表團全體會議上宣告：「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標。」此後，相關標語就出現在各地的軍方單位裡。

笑果文化15日發出聲明，表示脫口秀演員HOUSE（李昊石）13日在演出中有不恰當的比喻，引起了觀眾爭議，「我們向社會大眾表示真誠的歉意」，並在第一時間對HOUSE進行了嚴肅的批評，無限期停止他後續一切演藝工作。

聲明說，笑果文化會牢記文化擔當與職責使命、維護行業有序發展、「杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容」，並加強對演員的培訓與教育。

極目新聞報導，笑果文化工作人員說，脫口秀演員演出的內容公司都會進行審批，也會向相關部門進行報備。這段有爭議的內容是演員在表演中臨時增加的。

北京晚報報導，北京市文化執法總隊表示，15日上午透過網路巡查已獲知此事，並已對相關公司進行立案調查。

針對此事，中國自媒體微信 公眾號「張3丰的世界」昨天發文說，這個演員的比喻雖然不好，但根本沒有要侮辱軍人的意思，「很多人認為把人比喻成狗就是侮辱，這就是獨特的中國文化」，並指曝光此事的人會毀掉演員的職業生涯。文章稱脫口秀已變得荒誕而緊張。

中國的脫口秀近年發展猶如「戴著鐐銬跳舞」，原本講究創意、嘲諷時事的脫口秀，在強調「輿論、思想不能出錯」的管制型社會，只能處處掣肘，官媒多次警告「玩梗要適度」。

2020年發布的「關於深化放管服改革促進演出市場繁榮發展的通知」中，列入重點審核的表演類型與監管方式，其中對小劇場演出的脫口秀、相聲以及話劇等語言類節目，就要求做內容審核和現場監管。