北京人大附中傳學生持刀傷人致2死 官方封鎖訊息

北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）

中國高中校園驚傳命案，社群媒體 紛紛流傳北京 人大附中通州校區一名高中二年級學生，連兩日涉嫌持刀傷人，傳出可能已造成兩人死亡，但詳細傷亡情況仍不明朗。目前官方尚未證實傳聞是否屬實，相關關鍵字與訊息在微博 基本已遭封鎖、刪文，大陸媒體也尚無相關報導。

有港媒引述網路消息指，事發學校為北京人大附中通州校區。14日晚，該校一名17歲姓張高二學生持刀捅向多人，包括其母親也被砍成重傷。15日一早，張姓學生又到學校砍傷一名同學和至少兩名教職人員，其中一名教職人員是該校副校長，據傳已遭砍死。據稱，整起事件已造成兩人死亡，但官方對此事尚無具體說明。

報導指出，網上流傳一張人大附中通報的內部情形截圖，文中稱該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。其母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及校長被殺，也未提及事發原因。