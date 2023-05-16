我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

北京人大附中傳學生持刀傷人致2死 官方封鎖訊息

記者謝守真／即時報導
北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）
北京人大附中通州校區。（取材自人大附中官網）

中國高中校園驚傳命案，社群媒體紛紛流傳北京人大附中通州校區一名高中二年級學生，連兩日涉嫌持刀傷人，傳出可能已造成兩人死亡，但詳細傷亡情況仍不明朗。目前官方尚未證實傳聞是否屬實，相關關鍵字與訊息在微博基本已遭封鎖、刪文，大陸媒體也尚無相關報導。

有港媒引述網路消息指，事發學校為北京人大附中通州校區。14日晚，該校一名17歲姓張高二學生持刀捅向多人，包括其母親也被砍成重傷。15日一早，張姓學生又到學校砍傷一名同學和至少兩名教職人員，其中一名教職人員是該校副校長，據傳已遭砍死。據稱，整起事件已造成兩人死亡，但官方對此事尚無具體說明。

報導指出，網上流傳一張人大附中通報的內部情形截圖，文中稱該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。其母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及校長被殺，也未提及事發原因。

儘管「人大附中通州校區」的校園慘案消息在網上瘋傳，但很快就被封鎖、刪文。有網友稱，高二生犯案動機可能與感情糾紛有關，但並未獲證實。

有網友傳高二生犯案動機與感情糾紛有關，然未獲證實。（取材自微博）
有網友傳高二生犯案動機與感情糾紛有關，然未獲證實。（取材自微博）

北京 社群媒體 微博

上一則

湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾

下一則

首季罪案較去年同期升逾4成 詐騙案升逾6成

延伸閱讀

湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾

湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾
特拉斯：中國壓縮台灣活動空間 各國與台互動重要

特拉斯：中國壓縮台灣活動空間 各國與台互動重要
G7峰會將召開 跨國議員籲各國聯合嚇阻中國侵台

G7峰會將召開 跨國議員籲各國聯合嚇阻中國侵台
北京勢力延伸海外 德國：境內中國警察活動未停止

北京勢力延伸海外 德國：境內中國警察活動未停止

熱門新聞

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
（取自新華網）

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

2023-05-12 17:23

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」