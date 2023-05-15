湖南16歲女孩登頂珠峰 兌現12歲時對父親的承諾

16歲徐卓媛成功登頂珠峰。（取材自中國婦女報）

16歲的湖南長沙女孩徐卓媛在北京 時間15日成功登頂珠穆朗瑪峰，成為中國年齡最小的從南坡登頂世界之巔的女運動員 。

徐卓媛目前就讀於湖南師大附中高中一年級。她4月15日從長沙前往尼泊爾，21日從盧卡拉開啟徒步之旅，28日到達珠峰大本營，並開啟登峰適應訓練。北京時間5月14日22時，徐卓媛從珠峰南坡海拔7950米的C4營地出發，在經歷了10小時的艱難跋涉後成功登頂。

徐卓媛的父親徐江雷，被譽為「湖南省登頂珠峰第一人」。受父親影響，同齡人在趕作業時，徐卓媛就跟著父親在走無人區；同齡人在遊戲時，她跟著父親在爬山。小小年紀的她已攀登過5000米以上的高山五座，足跡遍及全中國。

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12歲那年，她錄製湖南衛視「少年說」節目時，對父親喊出一個約定：喊出了「我要登珠峰，這就是我的夢想」的豪言。四年之後，她兌現了自己的諾言。

儘管年輕的徐卓媛已具有豐富的登山經驗，但為了攀登珠峰，一直以來她不間斷地進行著高強度的專業訓練。去年，她攀上海拔7546米的慕士塔格峰，為挑戰珠峰打下了基礎。

「人類在自然面前是渺小的，我們要敬畏自然，去親近珠峰。」徐卓媛表示，她的行囊中特別帶了父親當年登頂的手套，希望作為一種傳承，見證自己圓夢。等到完成大學學業後，希望自己能繼續登山，集齊「7+2」（7座高峰+南北極點）的至高榮譽。