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俄烏戰爭下 中國學者鼓吹中俄合作開發遠東東北

中央社台北15日電
中國學者鼓吹中俄應合作開發遠東東北。圖為海參崴。(Getty Images)
中國學者鼓吹中俄應合作開發遠東東北。圖為海參崴。(Getty Images)

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在俄媒撰文主張，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯應「向東走」，與中國暫時擱置以往的相互防範，共同推動中國東北與俄羅斯遠東地區共同發展，融入「大遠東」。

王文日前在俄羅斯工商日報（Kommersant）發表文章指出，遠東的人口居全球半數，經濟規模也占全球GDP的40%，並為全球貢獻逾50%的經濟成長。

他表示，俄羅斯遠東地區有整個東亞地區最豐富的資源，在未來資源趨於緊缺下，俄羅斯遠東地區是全亞洲最具發展優勢的區域。

王文認為，俄烏衝突爆發，俄羅斯與歐美脫鉤，使遠東正成為世界經濟與貿易重心。因此，俄羅斯的「向東看」戰略，應該轉變為步伐更快的「向東走」，使俄羅斯更快地適應21世紀的發展趨勢。

他提到，俄羅斯的當務之急是糾正以往「遠東=偏遠+邊緣」的成見，將遠東視為「未來的發展希望」，並努力推動俄羅斯遠東地區融入「大遠東」，加入「東亞經濟一體化」的進程。

王文表示，具體作法是，俄羅斯應集中力量，加速落實原有戰略步驟，增加遠東地區的吸引力。因為在外界看來，俄羅斯開發遠東地區的誠意不足，過去雖然對遠東的一些規畫設想非常好，但落實度太低。像規劃已久的黑龍江大橋直到2022年6月才通車，算是「遲來的禮物」，令人有更多期待。

他並建議，俄中兩國應藉雙方戰略關係的優勢，放下彼此的防範，以互補的優勢共同推動中國東北與俄羅斯遠東地區共同發展。而目前的中國東北，與韓國、日本經濟合作的速度在加快，但與俄羅斯遠東地區的合作速度卻相對較慢。

王文說，面對俄烏戰爭後的全球新變局，遠東地區持續崛起將是必然趨勢。「時不我待，將已規畫的做好」，彼此的前景就會越來越好。

俄羅斯 日本

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