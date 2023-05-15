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中國再現「三角債」…30年前危機捲土重來 情況更糟

中央社台北15日電
中國經濟發展陷入困境的「三角債」危機如今又再度浮現。(Getty Images)
中國經濟發展陷入困境的「三角債」危機如今又再度浮現。(Getty Images)

香港南華早報今天報導，當前北京力拚疫後復甦，卻遭逢內需與外需不振的挑戰之際，逾30年前使中國經濟發展陷入困境的「三角債」（Triangular debt）危機如今又再度浮現。

據中國搜尋引擎百度百科，企業之間超過託收承付期或約定付款期當付而未付的拖欠貸款，俗稱「三角債」。若資金拖欠波及面太廣，嚴重將影響企業生產經營，衝擊銀行信貸，並導致更多的企業陷入債務死結中。

南早報導指出，1990年代初期，由於北京當局意圖管控通膨而頒布一連串緊縮貨幣的措施後，三角債危及1/3的銀行貸款，引發的經濟動盪迫使北京強行介入。

1991年6月，當時的副總理朱鎔基當機立斷，斥資人民幣500億元（近72億美元）挹注於多項固定資產投資計畫，化解三角債危機日益嚴峻的燙手山芋。

2022年紓困中小企業後，北京4月間評估今年首季經濟表現時強調解決三角債的重要性，又因陷入營運低迷的民企是中國經濟的骨幹，中共最高決策機制政治局更聲稱，要徹底解決企業界拖欠款的問題。

儘管當局信誓旦旦，不過在廣東經營印刷廠的業者劉戈（Liu Ge，音譯）表示，逾期未償的情況今年更糟，加上多數中小企業又面臨接單難的困窘，情況必定雪上加霜。

他舉例，同一家供應商還款期限，平均比去年又延長20天，除非歇業，否則任一企業都難避免欠款展延，原因還是在於民企的營利，特別是小型企業越來越難賺，所以業者只好藉由展延欠款，以及手握更多現金苦撐。

中國銀行研究院2022年8月發布的報告說，總計至去年年中，全中國逾期未償的款項總額超過6兆7000億人民幣（約9640億美元），這個數字相當於當時中國未清償貸款總額的3.2%，導致中國中小企業極為艱苦。

中國國務院參事室特約研究員姚景源今年3月在廣州表示，去年很多企業可能連產品都賣不掉導致庫存難消化，惡化為公司之間的相互拖欠，最終構成所謂的三角債。

而外需疲弱更加重了中小企業面臨的三角債問題，格外關注供應鏈供需的商展策展人彭標（Peng Biao，音譯）指出，歐美買家下單減少使得欠款逾期的問題更嚴重，因為通常外商付款不會拖欠。

北京 貸款 國務院

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