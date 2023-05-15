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福特中國裁員逾1300人 業務每況愈下

記者謝守真／即時報導
福特中國傳出將裁員1300人。圖為福特上個月在上海車展的展位。（路透）
福特中國傳出將裁員1300人。圖為福特上個月在上海車展的展位。（路透）

全球汽車大廠福特人事震盪一波接一波，兩個月前福特汽車中國總裁兼執行長才換人，如今又傳出，福特中國將裁員，規模恐超過1300人，被裁員工將按「N+3」賠償。對此，福特中國稱，中國對福特來說是至關重要的市場，公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入到具有優勢的核心業務上，努力實現在華業務目標。

事實上，福特近年來在中國的業務連年虧損，表現每況愈下。《上觀新聞》分析，福特中國這次裁員與近年來市場表現不佳和戰略調整有關。2022年，福特在中國市場全年銷量為49.6萬輛，比前一年大減33.5%。 去年全年，福特在中國車市的市占率僅2.1%，較上年下降0.3%，稅前虧損達到5.72億美元。

福特汽車今年第1季財報並未公布中國區銷量和財務狀況，但其合資公司長安福特的銷量也不樂觀，僅達4.48萬輛，較前一年同期減少25.68%。

《上觀新聞》引述紅星資本局消息指出，福特汽車全球總裁暨執行長法利（Jim Farley）近期在第1季財報會議表示，福特將改變未來在中國的戰略，將開展投資更低、更精簡、回報率更高的業務。

同時，為扭轉銷量頹勢，福特汽車將加大電動化的資金投入，其新戰略將著重在商用車業務、電動汽車和出口。福特汽車強調，2026年將在電動車上投資超過500億美元。計畫三年後電動汽車產量將超過200萬輛；到2030年，其全球銷量中將有一半會是電動車。

事實上不只福特，去年以來，中國就接連傳出外資企業裁員、撤廠的消息。微軟旗下求職平台領英（LinkedIn）上周宣布，將關閉以中國為重心的招聘應用程式，並在全球範圍內裁減716個職位；韓國合資車廠江蘇悅達起亞汽車因連續多年虧損，近期也傳出將安排管理崗位員工分批次輪休，第一批輪休時間長達一年。

汽車 裁員 投資

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