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5月氣溫就飆破攝氏37度 中國北方已熱出今年新高

記者謝守真／即時報導
中國北方今年首輪高溫來襲，局部地遭遇同時期少見的炎熱天氣。（取自中國天氣網）
中國北方今年首輪高溫來襲，局部地遭遇同時期少見的炎熱天氣。（取自中國天氣網）

夏天腳步近了，中國北方近日愈來愈熱，華北平原氣溫更已飆升至攝氏37度左右，其中河南鶴壁氣象台和北京分別發布「橘色預警」與「藍色預警」，呼籲民眾嚴防熱浪。

據中國天氣網微信公眾號，中國北方至江南氣溫持續上升當中，其中最熱的當屬華北平原，山東濟南、河南鶴壁則發布高溫橙色預警，北京市發布高溫藍色預警。

「熱力」持續擴散中國北方，30度以上範圍覆蓋西北、華南、江南、華南大部地區，京津冀、山東中北部、河南中北部等部分地區最高氣溫將達到或超過35度，山東局地或遭同期少見炎熱天氣。北方將大面積刷新今年以來的溫度新高，同時也將迎來今年首輪高溫天氣。

受中國暖高壓影響，濟南市氣象台預測15日全市大部分地區最高氣溫將上升至37度以上；接下來，16至17日最高氣溫將達36度左右。河南省鶴壁市氣象台則預測15日，鶴壁市鶴山區、山城區、淇濱區及所轄鄉鎮和街道最高氣溫將升至37度以上；北京市預15日至16日北京市平原大部分地區日最高氣溫將達35度。

中國中央氣象台指出，15日是本次高溫範圍最廣的一天，北京、天津、河北、山東中北部、河南中北部等部分地區最高氣溫可能超過35度，部分地區還將超過37度，這波熱度可能持續至17日，這在當地過往的5月十分罕見。

長江下游地區到華北平原一帶近日或將正式進入氣象意義上的「夏天」。需注意的是濟南，15日起三天恐出現連續高溫。由於實在是太熱了，山東北部一些地區將遭遇同期少見的炎熱天氣，恐達39度，「#山東要熱成燦東」的話題也在微博引起熱議。

山東局部地區甚至會熱到39度，讓「#山東要熱成燦東」話題引起熱議。（取自中國天氣...
山東局部地區甚至會熱到39度，讓「#山東要熱成燦東」話題引起熱議。（取自中國天氣網微博公眾號）
中國近期北方迎來熱浪，部分地區15日高溫恐達到37度。（取自中國天氣網）
中國近期北方迎來熱浪，部分地區15日高溫恐達到37度。（取自中國天氣網）

北京 河南 高溫

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