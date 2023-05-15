中國踢假球風暴蔓延 首名韓國外援被帶走調查

山東泰山隊球員孫準浩（中） 。（新華社）

韓國駐中國大使館 今天指出，中超 山東泰山隊的韓國外援孫準浩被遼寧省警方帶走調查，暫時未知孫準浩是以案件相關人士或嫌疑人身分被查。這是中國男足假球案中首度有外援被查的報導。

韓聯社今天報導，韓國駐中國大使館表示，當地領區領事正對孫準浩提供必要的領事協助。

報導指出，孫準浩是以案件相關人還是以嫌疑人身分接受調查尚不得而知。而據中國媒體報導，他被警方調查可能與山東泰山隊主帥郝偉牽涉的假球案有關。在中國這波足壇打假風暴 中，已有金敬道等山東泰山隊多人涉案被調查。

香港01今天引述中國媒體人冉雄飛先前表示，在本季中超聯賽開始後，山東泰山狀態低迷，因為「內部已經非常混亂」。孫準浩在賽前與相關協查部門談話，導致比賽中狀態起伏較大，比賽完之後，孫準浩又莫名的「消失」了，據悉已經被帶走進一步協查。

不過，中媒直播吧14日引述韓媒footballist報導，孫準浩方面稱調查與郝偉有關，泰山全隊都在12日接受了調查，當時孫準浩因為送家人回國暫時離開，調查當天並不在場。之後孫準浩被帶走調查，目前已超過24小時，預計會在14日被釋放。

韓媒稱，孫準浩方面表示，球員與假球事件無關，但會配合調查，被過度關注是因為缺席了球隊訓練。

中國男足從2022年11月前主教練李鐵被查開始，迄今足協系統最少有11名高官落馬。