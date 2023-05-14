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北京加強多邊外交力道 六國元首本周將相繼訪中

記者謝守真／即時報導
中國國務委員兼外交部長秦剛（左）出訪歐洲期間，於12日與挪威首相斯托爾會面。（中國外交部官網）
中國國務委員兼外交部長秦剛（左）出訪歐洲期間，於12日與挪威首相斯托爾會面。（中國外交部官網）

中國在與美國關係持續緊繃之際，積極拓展多邊外交。14日起的一周內，將有六國元首相繼到訪中國。其中，18至19日，中國國家主席習近平將親自主持在西安舉行的中國—中亞峰會，這是中國今年首場重大「主場外交」活動，中亞五國元首都將出席，這也是中國與中亞五國建交31年來首次實體舉行峰會。

《上觀新聞》報導，打頭陣訪問中國的是東非國家厄利垂亞總統阿夫瓦基（Isaias Afwerki），於14日抵達中國進行國事訪問。中國外交部發言人汪文斌表示，今年是中厄建交30周年，訪華期間，習近平將為阿夫瓦基舉行歡迎儀式和宴會，國務院總理李強也將與阿夫瓦基會面。

緊接著，中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克）元首將於16日起陸續抵陸訪問，並於18、19日出席在西安舉行的中國—中亞峰會。汪文斌指出，「這是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國同中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。」

近年來，中國與中亞國家的互動日趨密切。去年1月，習近平與中亞五國元首舉行視訊峰會，慶祝雙邊六國建交30周年。其後中亞五國元首又在北京冬奧齊聚。去年9月，習近平在新冠疫情發生後首次出訪，也是前往哈薩克與烏茲別克。

2020年7月，疫情下「中國＋中亞五國」首次外長會談透過視訊方式舉行。去年6月8日，在第三次外長會議上，各國決定建立元首會晤機制，舉行定期會晤。根據與會國共識，首屆峰會由中國舉辦，並於上個月底在西安舉行中國—中亞外長第四次會晤。

中國不僅持續經營與中亞國家的關係，更積極拓展多邊外交。5月8日至12日，中國國務委員兼外長秦剛出訪德國、法國、挪威等國。15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝也將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等五國訪問，就政治解決俄烏戰爭與各國進行溝通。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文5月10日、11日在維也納會晤；秦剛與中國商務部部長王文濤也分別於5月8日及11日會見美國駐華大使伯恩斯。

儘管美中交流沒斷過，角力戰也沒有停下來。汪文斌重申，美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，「不能說一套做一套」。他並敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

此外，G7峰會即將於19至21日舉行，日本是今年峰會輪值主席國。上月G7在日本召開外長會並發布聯合聲明，當中針對東海、南海、台灣、新疆、西藏等問題進行討論。人民日報對此則發文批評稱，從G7近期一系列部長級會議以及美日媒體提前釋放的訊息看來，即將在日本廣島舉行的G7峰會，改不了大國富國霸凌欺壓小國弱國的行事方式，擺脫不了非常濃厚的美式霸權「小圈子」色彩。

中國—中亞峰會18至19日將在西安舉行，圖為西安鼓樓。（新華社）
中國—中亞峰會18至19日將在西安舉行，圖為西安鼓樓。（新華社）

G7 習近平 日本

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