TikTok母公司前高層：字節跳動是中共宣傳工具

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）前駐美主管余英濤（Yintao Yu，音譯）在加州舊金山提出訴訟，告公司不當解僱，並指公司是北京當局的宣傳工具。(路透)

TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）前駐美主管余英濤（Yintao Yu，音譯）在加州舊金山 提出訴訟，告公司不當解僱，並指公司是北京 當局的宣傳工具。

中央社引述法新社報導，在美國，禁用TikTok的政治壓力愈來愈大。批評者認為，TikTok這個廣受歡迎的短影音平台，允許北京當局秘密收集用戶數據，並影響他們的意見。字節跳動否認這樣的說法。

在訴狀中，余英濤表示，他2017年被僱用後不久，就發現字節跳動「竊取」在Instagram、Snapchat等競爭對手網站上發布的影片，並把這些影片當作自家內容呈現。

余英濤曾是字節跳動美國工程部主管，他在訴狀中主張自己曾通報公司管理階層上述問題，但「侵犯智慧財產的行為依舊沒有減少」。

他於2018年11月遭到開除。

余英濤昨天提交他最初於5月1日所提訴訟的修正版，指控字節跳動提供了「中共一個有用的宣傳工具」。

他在訴狀中表示，他發現字節跳動會凸顯「仇日」的內容，但淡化支持香港民主抗爭人士的發文。

余英濤指出，字節跳動美國公司內部有一組中國政府人員，「對公司所有數據握有最高存取權限，就連在美國儲存的數據也是如此」。

余英濤的委任律師查爾斯．鄭（Charles Jung，音譯）告訴法新社說：「我的客戶是字節跳動管理階層中，敢站出來公開此事最高階的人。」

他補充道：「我的客戶關切的是保障美國用戶數據，關切這款應用程式（App）的商業道德，也關切字節跳動員工的福祉。」

存取美國用戶個資的議題，得到美國當局愈來愈大的關注。該公司回應時表示，他們只把美國用戶的數據存在設於美國的伺服機內。

3月底在華府進行的聽證會上，TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）再次向美國議員保證，中國政府沒有存取美國用戶資料的權限。然而，部分議員對這個說法並不買單。

白宮不久前揚言，除非字節跳動將TikTok業務賣給美國公司，否則就要封鎖這款App。

余英濤要求舊金山法院發布禁制令，強迫字節跳動停止從事訴狀所列之行為，並支付他賠償與利息，他也承諾將這筆錢中的「大部分」分享給美國當地的亞裔美國人人權保障團體。

字節跳動和TikTok沒有立即回覆法新社置評的要求。