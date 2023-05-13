恆大地產戰略投資者索償 許家印恐成「老賴」

中國恒大創辦人許家印。（新華社）

中國恆大 昨晚公告，收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院仲裁裁決發出的執行通知書。中國恆大、廣州市凱隆置業公司及公司控股股東及執行董事許家印是該執行通知的被執行人。

許家印若不能妥善解決被執行問題，個人很可能「登上」失信被執行人名單，被限制高消費，成為「老賴」。

綜合新京報、第一財經等陸媒報導，這次仲裁申請人為和信恆聚（深圳）投資 控股中心，相關仲裁事項涉及恆大此前與深深房A的重組 事項。據該執行通知，被執行的事項包括4條。

第一是廣州凱隆與許家印需支付恆大地產2020年度分紅的差額補足款約人民幣2.04億元，並承擔違約金約5153萬元；許家印、中國恆大需以50億元回購仲裁申請人持有的恆大地產股權。

中國恆大同時需支付和信恆聚持有的恆大地產從2021年2月起計至完成回購的補償約7.7億元，以及要求中國恆大、廣州凱隆、許家印支付約3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

據指出，整體事件起源於2016年9月，在港上市的中國恆大謀求回A股上市，並開始推進與深深房A重組。和信恆聚便是當初參與恆大地產的戰略投資者之一；而重組落幕已過去超過2年，和信恆聚要求中國恆大、恆大地產、廣州凱隆及許家印履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

市場和法律人士說，透過仲裁和執行尋求解決是市場化、法治化解決恆大集團債務問題的做法。這次仲裁和執行通知意味恆大集團與曾經的戰略投資者之間就回購義務糾紛露出了冰山一角。

外媒曾報導，恆大創辦人許家印的身家暴跌近93%，財富已從2017年巔峰時期的420億美元，降至約30億美元。

恆大是中國負債最多的開發商。路透此前曾引述消息人士說，北京當局要求許家印動用部分個人財富用於協助支付債券持有人的應付款項。

第一財經2021年底曾報導，許家印變賣逾人民幣70億元個人資產，包括位於香港的3棟別墅和廣州、深圳的豪宅，還有幾架私人飛機。

中國恆大在2021年12月出現債務違約，各方一直針對債務重組問題在談判。

經過一年多，中國恆大3月22日發布公告，已與相關債權人就境外債重組方案達成具有約束力的協議，同時對境內違約處置進展、季度業務更新及部分財務數據作出披露。

據恆大公告，截至2022年底，恆大總計負債人民幣7537億元，其中境外債務總額約1407億元，境內債務總額6130億元。

在恆大1407億元人民幣的境外債務中，有息負債約1402.84億元。