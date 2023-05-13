美媒：中共強迫退林還耕 極可能失敗收場

中共強迫退林還耕。（取材自微博）

美國之音（VOA）12日報導，中共 藉政治力強推「退林還耕」猶如「大躍進」復辟，違反農業科學，地方官員只顧服從政令的形式主義導致亂象叢生，極可能失敗告終。

報導說，自4月中旬以來，中國網友透過微博和推特紛傳林地被改為耕地的圖文，像是河南 省近200名地方公務員竟帶頭把整片樹林連根拔起，並填平周邊水塘濕地以改種糧食。

而北京 當局一聲令下強迫退林還耕，類似疫情期間清零一刀切又再度重演，許多農民在山坡種植的非糧食作物被剷平，樹木雖是山坡的重要植被，卻因「水稻上山」統統被砍光，大雨來襲毀了稻田，只剩一片光禿。

水稻上山是中國科學院士院朱有勇的獨門研究，並說經大力在雲南山區推廣，50萬畝的坡地最高每畝每年也可產稻米788公斤，就算「旱地種稻」也不是問題。

旅居德國的水利工程專家王維洛在表示，從近期中國網路流傳的影音畫面觀察，中國各地這一輪退林還耕運動不僅手段粗糙，更違背耕種前應涵養地力的農業常識。

針對水稻上山，王維洛分析，官方宣傳的成功案例面積很小，而且是不惜投入人力、物力養護下的實驗田，若加計真實成本，根本效率低且無法全面推廣。

他說，尤其諷刺的是，當各地於4、5月份進入雨季後，旱稻種在毫無水土保持的山坡地上，動輒遭豪雨沖刷殆盡，農民苦不堪言，而這樣的災情已廣傳網路。

而地方政府為監督退林還耕組成的「農管」以執法為名，暴力強拆農民的蔬菜大棚，甚至搶奪雞鴨，種種脫序行徑令人聯想起清零防疫期間為人所詬病的「大白」。

當時中國民眾說，大白與紅衛兵無異猶如文革2.0，而農民對於惡行惡狀的農管則說，他們比「日本鬼子進村」更可怕。

政治大學國際關係研究中心副主任王信賢表示，退林還耕凸顯中國政府對國際局勢與糧食安全的焦慮，而當前中國經濟放緩，政府裁員額度達5%，農管執法隊伍逆勢崛起，顯見中共打算加強農村的維穩。

無論中共推動退林還耕的動機為何，湖北學者賀海波11日透過上海網媒「觀察者網」發表文章稱，當局要求農民開墾貧瘠土地違背自然常識，還禁止農民種植收益較高的經濟作物卻賠錢改種糧食，不符經濟常識。

他說，地方政府為擴大耕地的政治任務不惜發補貼，還號召不懂農業的地方官下地幹活，反招致作秀的惡評。

香港中國問題專家劉銳紹則表示，退林還耕與中共力推多年的城鎮化政策相互矛盾，將衍生更多問題，而且得靠補貼來支撐。

波士頓東北大學財務金融系教授邱萬鈞批評，中共的作法是頭痛醫頭、腳痛醫腳，完全無視「退耕還林」是基於土地貧瘠、種植效率差或污染等因素而推動的政策，如今反以政治力強迫復耕，效果堪慮。

中國政府於1999年推動退耕還林，當時是為了解決盲目毀林開墾的亂象以及陡坡、沙地耕種所造成的水土流失、洪澇、乾旱及沙塵暴等問題，而將種植效率較低的土地陸續停耕，恢復植被。

邱萬鈞表示：「一旦這個土地已經不是農業用途的情況下，你要改成農地有一定的困難，到時候能不能真的種植出來品質良好，甚至於說安全的糧食，都是一個很大的疑問。」