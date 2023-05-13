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傳400中客滯留不回 業者：義國簽證耗時 成行不多

傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多

記者林宸誼／即時報導
義大利駐中國使館傳出暫停所有中國團體簽證，原因是有400名溫州團客滯留不回。圖為義大利著名景點許願池。（路透）
義大利駐中國使館傳出暫停所有中國團體簽證，原因是有400名溫州團客滯留不回。圖為義大利著名景點許願池。（路透）

義大利駐中國使館傳出暫停所有中國團體簽證，原因是有400名溫州的團客抵達義大利之後，竟以各種方式非法滯留當地打工。不過有中國旅行業界人士表示，溫州各旅行社並未發生旅客滯留歐洲的情況，且由於辦理歐洲簽證耗時長，成行的團也不多，目前在義大利的只有一團去比賽的青少年足球隊。

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而義大利簽證服務中心13日表示，目前上海區域的義大利簽證預約已經滿了，暫時約不到了，因為預約人數太多，而預約號有限。但北京、廣州、重慶、成都等區域的個人旅遊簽證及其他簽證都可正常預約辦理。

錢江晚報報導，溫州市旅行社協會副會長金占表示，從5月11日起，溫州各大旅行社陸續收到訊息，暫停受理義大利旅遊簽證，恢復時間待定。

金占提到，收到訊息的隔天，協會就緊急召集了溫州所有具備出境資格的旅行社了解情況，截至目前，溫州各大旅行社並沒有發生遊客滯留歐洲情況，且由於赴歐洲旅遊簽證所需時間較長，目前由溫州地區旅行社組織的已經成行的歐洲遊旅客並不多。

金占指出，溫州地區目前僅有一個由旅行社組織前往義大利的團隊，是4月初有17個學生代表中國參加了青少年足球比賽，本地最早前往義大利的旅遊團計畫在6月份出行，現在還沒有辦理簽證。

界面新聞報導，義大利簽證服務中心13日表示，目前上海區域的義大利簽證預約已經滿了，暫時約不到了，因為預約人數太多，而預約號有限。但北京、廣州、重慶、成都等區域的個人旅遊簽證及其他簽證都可正常預約辦理。

義大利簽證服務中心人員表示，目前義大利簽證的ADS（被批准旅遊目的地國家Approved Destination Status）團隊簽證還未開放，基本都是預約個人簽證。

在義大利簽證服務中心官方網站上，還特別提醒「上海義大利簽證中心目前僅對已線上預約的申請人進行受理，非預約將不被接待」。

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